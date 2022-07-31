У президента США Байдена вновь выявлено заражение коронавирусом

"У Байдена не проявляются симптомы, он чувствует себя вполне хорошо", - говорится в коммюнике О'Коннора, которое распространил Белый дом.

Тем не менее, по словам медика, Байден "вновь ушел на изоляцию".

"Сегодня тестирование на COVID вновь дало положительный результат. Это случается с небольшим количеством людей. У меня нет симптомов, но я ухожу на изоляцию ради безопасности тех, кто находится вокруг меня. Я продолжаю работать и скоро вернусь", - написал американский лидер в своем твиттере.

Ранее лечащий врач Байдена предупреждал о возможности возвращения болезни, поскольку такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

Байден 10 дней назад получил положительный результат тестирования на коронавирус в первый раз. Он чувствовал себя хорошо и продолжал активно работать.

"Я в полном порядке. Благодарю за заботу... Продолжаю заниматься делами!" - сообщил президент США 21 июля в Твиттере.