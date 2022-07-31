В Финляндии осенью запустят общественную кампанию, в которой граждан попросят экономить энергию в своих домах, сообщает портал YLE, напоминая, что последний раз подобная кампания проводилась во время кризиса 1970-х годов.
Финнов попросят экономить энергию: "Будем проводить в душе не более пяти минут"
Финнов попросят экономить энергию: "Будем проводить в душе не более пяти минут"
Министерство занятости и экономики подтвердило, что кампания уже готовится, однако ее детали не были раскрыты - известно лишь, что проект могут запустить осенью, когда люди начинают использовать больше энергии, и что, по данным министерства, инициатива исходит от Еврокомиссии.
Эксперт по энергоэффективности Пяйви Суур-Уски, которая разрабатывает конкретные рекомендации, указывает, что финнам стоит забыть и о душе в четверть часа. "Будем проводить в душе не более пяти минут", – говорит Суур-Уски.
При эффективном энергосбережении домохозяйства могут сократить в общей сложности до 20 процентов потребляемой ими энергии.