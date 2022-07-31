Финнов попросят экономить энергию: "Будем проводить в душе не более пяти минут"

Министерство занятости и экономики подтвердило, что кампания уже готовится, однако ее детали не были раскрыты - известно лишь, что проект могут запустить осенью, когда люди начинают использовать больше энергии, и что, по данным министерства, инициатива исходит от Еврокомиссии.