«Теа, я пристрелю тебя из спрятанного пистолета», «Ты будешь убита пистолетом твоего хозяина, который предназначался тебе», «Ищи место, где тебя похоронят по твоей глупости».
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Телефонный террор: отсидевший за изнасилование преследует мать двоих детей
Телефонный террор: отсидевший за изнасилование преследует мать двоих детей
...Это всего лишь несколько примеров нездоровых сообщений (орфография без изменений - ред.), которые Теа, работающая в Тамсалу продавщицей в магазине, получила от мужчины по имени Тыну Трейер.