ВИДЕО ⟩ ДТП в Таллинне: автомобиль выехал наперерез мотоциклисту

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны в 22:35 на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Тихазе произошло дорожно-транспортное происшествие: по предварительным данным, автомобиль Honda Civic, которым управлял 49-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся с мотоциклом Kawasaki, которым управлял 43-летний мужчина.