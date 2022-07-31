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ВИДЕО ⟩ ДТП в Таллинне: автомобиль выехал наперерез мотоциклисту

rus.postimees.ee
ДТП в Таллинне: автомобиль выехал наперерез мотоциклисту
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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

Вечером в субботу, 30 июля, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны в 22:35 на перекрестке бульвара Сыпрузе и улицы Тихазе произошло дорожно-транспортное происшествие: по предварительным данным, автомобиль Honda Civic, которым управлял 49-летний мужчина, совершая левый поворот, столкнулся с мотоциклом Kawasaki, которым управлял 43-летний мужчина.

Обстоятельства аварии расследуются. Мотоциклист был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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