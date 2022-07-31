По штабу Черноморского ВМФ в Севастополе нанесен удар

«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – заявил Развожаев.

Ранее сообщалось, что День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля будет проходить с праздничной программой, но без торжественного парада. Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности, сообщил позднее губернатор.