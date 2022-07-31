Назначенный Россией губернатор оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ России, пишет портал pravda.com.ua.
По штабу Черноморского ВМФ в Севастополе нанесен удар
По штабу Черноморского ВМФ в Севастополе нанесен удар
«Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – заявил Развожаев.
Ранее сообщалось, что День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля будет проходить с праздничной программой, но без торжественного парада. Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности, сообщил позднее губернатор.
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