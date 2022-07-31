Вс, 31.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Латвийский министр успокоила население: в этом отопительном сезоне газа хватит

MIXnews.lv
Латвийский министр успокоила население: в этом отопительном сезоне газа хватит
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне.
Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне. Фото: Zane Bitere / LETA

Комментируя заявление российского газового концерна «Газпром» о прекращении экспорта газа в Латвию, министр экономики республики Илзе Индриксоне сообщила, что по имеющейся у государства информации, газ на отопительный сезон в Латвии будет обеспечен. Об этом пишет Mixnews.lv со ссылкой на LETA.

Индриксоне указала, что Латвия вообще не рассчитывала на потоки газа из России. 

По ее словам, сделанные ранее расчеты показывают, что на отопительный сезон Латвия будет обеспечена газом.

Правда, пока нельзя утверждать, что газ из Инчукалнского хранилища будет продан именно Латвии. «Конечно, мы не можем сказать, будет ли газ, который находится в Инчукалнинском газохранилище, продаваться именно нам, потому что существует свободный рынок, но тот объем, который сейчас находится в Инчукалнинском газохранилище, исторически не самый маленький», — подчеркивает министр.

Ранее сообщалось, что российский газовый концерн «Газпром» в субботу утром приостановил экспорт газа в Латвию «в связи с нарушением условий отбора газа». Эту информацию подтвердило Conexus Baltic Grid.

Ключевые слова
Наверх