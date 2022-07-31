Латвийский министр успокоила население: в этом отопительном сезоне газа хватит

Правда, пока нельзя утверждать, что газ из Инчукалнского хранилища будет продан именно Латвии. «Конечно, мы не можем сказать, будет ли газ, который находится в Инчукалнинском газохранилище, продаваться именно нам, потому что существует свободный рынок, но тот объем, который сейчас находится в Инчукалнинском газохранилище, исторически не самый маленький», — подчеркивает министр.