По словам члена правления Финансовой инспекции Сийма Таммера, резкий рост доли занятых удаленной работой из-за ограничений COVID-19 требует уточнения регуляции трудовых отношений, особенно для лучшего выполнения требований к обеспечению безопасности труда.
Финансовая инспекция: удаленная работа требует пересмотра трудового законодательства
«Один из важных рисков, который очень мешает работодателю быть гибким, на самом деле таится в трудовом законодательстве и в требованиях к безопасности труда, точнее в нашем сегодняшнем законодательстве, по старой модели организации труда в конторах возлагающем на работодателя большое бремя обеспечения уместной рабочей среды и более того — требующим отвечать как за рабочую среду, так и за то, что там происходит», – подчеркнул Таммер в блоге Финансовой инспекции.
Во-вторых, в основу такой рамочной структуры, по словам Таммера, поставлено желание защитить более слабую сторону – то есть работника.
«Тем самым, если ясно, что эта "более слабая сторона" хочет более гибкого рабочего графика, было бы неплохо сделать так, чтобы законы шли ему навстречу. Работодателю требуется более определенное и ясное руководство, соответствующе трудовым тенденциям рынка, чтобы эта тенденция в возможных позже спорах не оказала ему медвежью услугу», – указал Таммер.
«Например, кто понесет ответственность за заболевшую спину трудившегося в домашнем офисе работника, или за травму, которую работник получал, застряв между кофеваркой, котом и рабочим компьютером, или за то, что он выполняет работу ночью и так далее. Все это приведет к вопросам, насколько нужно менять трактовку понятия специальных льгот. Тем самым в организации гибкого рабочего времени есть много пунктов для размышлений и поиска гибких решений, отвечающих требованиям общества», – перечислил проблемы специалист.
По оценке Финансовой инспекции, в ближайшее время предприятия окажутся перед необходостью провести основательный анализ кадровой политики. «Если вообще уместно говорить о положительном влиянии вируса, то одним из аспектов, безусловно, является кардинальное изменение трендов на рынке труда. Почти с первого же дня многим работодателям пришлось перестраивать свою работу, переводить работников на так называемую свободную форму работы – то есть на работу дома, где-то в деревне или даже в другой стране», – отметил Таммер.
По его словам, определяющим тут стало корректное и своевременное выполнение работы и наличие сотрудников. «Однако сегодня мы видим, что радость от гибкого рабочего дня большинством сотрудников переоценивается заново, и работодателям приходится принимать решения - оправдал ли себя такой "эксперимент" на самом деле или нет, является ли он приемлемым или ведет к краху», – подытожил тему Таммер.