Финансовая инспекция: удаленная работа требует пересмотра трудового законодательства

«Один из важных рисков, который очень мешает работодателю быть гибким, на самом деле таится в трудовом законодательстве и в требованиях к безопасности труда, точнее в нашем сегодняшнем законодательстве, по старой модели организации труда в конторах возлагающем на работодателя большое бремя обеспечения уместной рабочей среды и более того — требующим отвечать как за рабочую среду, так и за то, что там происходит», – подчеркнул Таммер в блоге Финансовой инспекции.

Во-вторых, в основу такой рамочной структуры, по словам Таммера, поставлено желание защитить более слабую сторону – то есть работника.

«Тем самым, если ясно, что эта "более слабая сторона" хочет более гибкого рабочего графика, было бы неплохо сделать так, чтобы законы шли ему навстречу. Работодателю требуется более определенное и ясное руководство, соответствующе трудовым тенденциям рынка, чтобы эта тенденция в возможных позже спорах не оказала ему медвежью услугу», – указал Таммер.