На место директора Линнамяэского русского лицея есть три кандидата

Конкурс на пост директора Линнамяэского русского лицея был объявлен в конце июня, то есть примерно через месяц после того, как предыдущий руководитель школы Сергей Гаранжа в конце мая объявил о своем решении покинуть занимаемый пост.

Оппозиция в Таллиннском горсобрании регулярно критиковала Сергея Гаранжу за то, что он не владеет эстонским языком на уровне С1. Власти столицы призывы оппозиции уволить директора игнорировали, не уставая отвечать, что школа под его руководством успешно развивается, а результаты государственных экзаменов среди выпускников лицея выше, чем в среднем по Эстонии.