Вс, 31.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

На место директора Линнамяэского русского лицея есть три кандидата

rus.postimees.ee
На место директора Линнамяэского русского лицея есть три кандидата
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннский Линнамяэский русский лицей.
Таллиннский Линнамяэский русский лицей. Фото: Toni Läänsalu

В объявленном столичными властями открытом конкурсе на пост директора Линнамяэского русского лицея участвуют три кандидата, сообщает со ссылкой на вице-мэра Таллинна по вопросам образования Вадима Белобровцева Rus.ERR, уточняя, что в настоящее время конкурсная комиссия изучает поступившие заявления.

Конкурс на пост директора Линнамяэского русского лицея был объявлен в конце июня, то есть примерно через месяц после того, как предыдущий руководитель школы Сергей Гаранжа в конце мая объявил о своем решении покинуть занимаемый пост.

Оппозиция в Таллиннском горсобрании регулярно критиковала Сергея Гаранжу за то, что он не владеет эстонским языком на уровне С1. Власти столицы призывы оппозиции уволить директора игнорировали, не уставая отвечать, что школа под его руководством успешно развивается, а результаты государственных экзаменов среди выпускников лицея выше, чем в среднем по Эстонии.

В конце мая Сергей Гаранжа сообщил о своем решении уйти в отставку, не пожелав вдаваться в причины.

Ключевые слова
Наверх