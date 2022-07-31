Латвия призывает ЕС объявить Россию государством-спонсором терроризма

Ринкевичс сообщил в Twitter, что осуждает убийство украинских военнопленных в следственном изоляторе Оленовке и призвал ЕС запретить выдачу россиянам туристических виз.

«Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Оленевке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины», – написал министр иностранных дел.

«ЕС должен рассмотреть вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, я повторяю призыв ввести запрет на туристические визы ЕС для граждан России», – добавил Ринкевичс.

Объявление России террористическим государством означало бы дополнительные ограничения на торговлю с Россией, а также нанесло бы крайне сильный удар по дипломатическим отношениям третьих стран с Кремлем. Кроме того, в случае сотрудничества с террористическим государством санкции могут применяться и к третьим странам, если не сделано соответствующего исключения.

Например, США объявили четыре страны государственными спонсорами терроризма: Сирию, Иран, Северную Корею и Кубу.

Литва первой в мире объявила Россию террористическим государством, сделав это еще 10 мая, когда также была принята резолюция, называющая действия российских военных на Украине геноцидом.

Резолюция парламента была принята 128 голосами «за» и ни одного «против» или «воздержавшихся».