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Припаркованные машины мешают работе мусоровозов: "Нам посоветовали складывать мусор в подвал"

Кетлин Крузе
Припаркованные машины мешают работе мусоровозов: "Нам посоветовали складывать мусор в подвал"
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Мусорные контейнеры в Каламая.
Мусорные контейнеры в Каламая. Фото: Liis Treimann

Председатель правления акционерного общества Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде подтвердил, что вывоз мусора в Пыхья-Таллинне более проблематичен, чем в других районах города. Во вторник на улице Линда, к примеру, контейнеры шести клиентов не были опорожнены из-за припаркованных автомобилей.

В Фейсбук-группе жителей Каламая идет оживленная дискуссия о вывозе мусора. «Через неделю мы утонем в дерьме!» – жалуется один из жителей улицы Линда.

«В прошлый раз было так плотно набито, что все вываливалось на тротуар. Птицы тоже всё растаскивают, когда крышка открыта», – добавил местный житель Яак.

Выясняется, что жителям Каламая неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мусоровоз не помещается на узкой улице из-за того, что машины плохо припаркованы.

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