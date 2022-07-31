Припаркованные машины мешают работе мусоровозов: "Нам посоветовали складывать мусор в подвал"

Председатель правления акционерного общества Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде подтвердил, что вывоз мусора в Пыхья-Таллинне более проблематичен, чем в других районах города. Во вторник на улице Линда, к примеру, контейнеры шести клиентов не были опорожнены из-за припаркованных автомобилей.
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В Фейсбук-группе жителей Каламая идет оживленная дискуссия о вывозе мусора. «Через неделю мы утонем в дерьме!» – жалуется один из жителей улицы Линда.
«В прошлый раз было так плотно набито, что все вываливалось на тротуар. Птицы тоже всё растаскивают, когда крышка открыта», – добавил местный житель Яак.