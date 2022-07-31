Припаркованные машины мешают работе мусоровозов: "Нам посоветовали складывать мусор в подвал"

Председатель правления акционерного общества Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде подтвердил, что вывоз мусора в Пыхья-Таллинне более проблематичен, чем в других районах города. Во вторник на улице Линда, к примеру, контейнеры шести клиентов не были опорожнены из-за припаркованных автомобилей.