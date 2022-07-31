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ВИДЕО ⟩ "Это позор". Интернет взорвало видео с консулом Норвегии в российском отеле

rus.tvnet.lv
"Это позор". Интернет взорвало видео с консулом Норвегии в российском отеле
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Кадр из видеозаписи инцидента
Кадр из видеозаписи инцидента Фото: Скриншот из видео

Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление после  распространения в интернете видеозаписи, на которой, как утверждается, сотрудница норвежского консульства в российском Мурманске нецензурно общается с работниками одного из отелей и заявляет, что "ненавидит русских".

Видеозапись утром в субботу, 30 июля, появилась в Telegram-канале Mash. На ней можно услышать, как женщина повышает голос на сотрудников отеля. По информации Mash, причиной стало недовольство женщины из-за того, что ее попросили подождать, пока горничная приведет в порядок ее номер. По утверждению Mash, женщина на видео - Элисабет Эллингсен, работающая в консульстве Норвегии в Мурманске с 2019 года консулом по административным вопросам.

"Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как",  - произносит женщина на записи. Как следует из расшифровки аудио, она также оскорбляет работников гостиницы, заявляя, что "этот отель - позор, и вы, ребята, тоже", также добавляя, что она "ненавидит русских".

По информации Mash, полиция уже начала проверку по факту случившегося, по ее результатам может быть возбуждено дело о разжигании вражды. В самой полиции факт проверки пока официально не комментировали.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство "прорабатывает варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии". "В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство", - заявила она.

В МИДе Норвегии ответили телеканалу RT, что сожалеют о случившемся и "прорабатывают его по соответствующим каналам". "Выраженные женщиной чувства никоим образом не отражают политику Норвегии или отношение ее жителей к России и русскому народу", - сообщили в ведомстве.

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