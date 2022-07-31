ФОТО ⟩ В Таллиннском заливе идут работы по ликвидации загрязнения, оставшегося от затонувшего катера

Центр морского наблюдения Департамента полиции и погранохраны получил первое сообщение о терпящем бедствие маломерном судне в Таллиннском заливе в 15.39. тДесять человек, находившиеся на борту судна, успели эвакуироваться на спасательную шлюпку, никто из них во время происшествия не пострадал. Яхта, которая находилась поблизости и заметила нуждающихся, подобрала их и доставила на берег.

В 18:20 маломерное судно затонуло, но из него вытекало топливо, поэтому Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве со Спасательным департаментом начал установку боновых заграждений для защиты от загрязнения.