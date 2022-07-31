В субботу в Таллиннском заливе неподалеку от порта Какумяэ загорелся, а затем затонул финский катер. Сегодня представители полиции и спасателей занимаются устранением последствий этого происшествия.
ФОТО ⟩ В Таллиннском заливе идут работы по ликвидации загрязнения, оставшегося от затонувшего катера
Центр морского наблюдения Департамента полиции и погранохраны получил первое сообщение о терпящем бедствие маломерном судне в Таллиннском заливе в 15.39. тДесять человек, находившиеся на борту судна, успели эвакуироваться на спасательную шлюпку, никто из них во время происшествия не пострадал. Яхта, которая находилась поблизости и заметила нуждающихся, подобрала их и доставила на берег.
В 18:20 маломерное судно затонуло, но из него вытекало топливо, поэтому Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве со Спасательным департаментом начал установку боновых заграждений для защиты от загрязнения.
Сегодня оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны Таго Трей сообщил, однако, что из-за погодных условий и сильного волнения вчера до наступления темноты установить боновые заграждения не удалось.
«Сегодня утром корабль флота Raju в сотрудничестве со Спасательным департаментом продолжил устанавливать боновые заграждения, и к настоящему времени район загрязнения в значительной степени локализован», – отметил он.
По предварительным данным, на момент аварии на катере находилось 12 тонн топлива, часть его сгорела во время пожара, а часть осталась в корабельных цистернах. В настоящее время неизвестно, сколько топлива могло вытечь.
Слой загрязнения настолько тонкий, что его не удается очистить, но боновые заграждения предотвращают его распространение, добавил Трей.
По оценке Департамента полиции и погранохраны, не исключено, что такой тонкий слой загрязнения рассеется сам собой. Корабль Raju по-прежнему будет оставаться на месте происшествия, чтобы ограничивать и мониторить загрязнение.
Трей выразил благодарность экипажу находившейся поблизости от места происшествия парусной яхты, который первым пришел на помощь эвакуированным на спасательной шлюпке.
«Мы также хотели бы поблагодарить таллиннскую команду морских спасателей, которая вчера быстро отреагировала и, в свою очередь, доставила эвакуированных в порт Какумяэ и помогла им. Спасибо также команде Спасательного департамента, которая помогла с тушением и установкой боновых заграждений».