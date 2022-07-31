Председатель Нарвского горсобрания поддерживает проведение референдума по вопросу о памятнике танку

Сам Жаворонков выступает за проведение референдума для решения судьбы танка, тем более что этого требуют тысячи нарвитан, подписавших петицию. Он с некоторым сарказмом относится к предложению представителей Хийумааского военного музея подарить им памятник-танк, поскольку, по его мнению, хийумаасцы не имеют ничего общего с нарвскими памятниками.