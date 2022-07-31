Хийумааский военный музей предложил руководству Нарвы перенести советский памятник-танк «Т-34» в Тахкуна. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заверил «Северное побережье», что выслушает мнение представителей всех фракций, прежде чем подготовить ответное письмо.
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Председатель Нарвского горсобрания поддерживает проведение референдума по вопросу о памятнике танку
Председатель Нарвского горсобрания поддерживает проведение референдума по вопросу о памятнике танку
Сам Жаворонков выступает за проведение референдума для решения судьбы танка, тем более что этого требуют тысячи нарвитан, подписавших петицию. Он с некоторым сарказмом относится к предложению представителей Хийумааского военного музея подарить им памятник-танк, поскольку, по его мнению, хийумаасцы не имеют ничего общего с нарвскими памятниками.
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