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Председатель Нарвского горсобрания поддерживает проведение референдума по вопросу о памятнике танку

Илья Смирнов
Председатель Нарвского горсобрания поддерживает проведение референдума по вопросу о памятнике танку
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Владимир Жаворонков.
Владимир Жаворонков. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Хийумааский военный музей предложил руководству Нарвы перенести советский памятник-танк «Т-34» в Тахкуна. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заверил «Северное побережье», что выслушает мнение представителей всех фракций, прежде чем подготовить ответное письмо.

Сам Жаворонков выступает за проведение референдума для решения судьбы танка, тем более что этого требуют тысячи нарвитан, подписавших петицию. Он с некоторым сарказмом относится к предложению представителей Хийумааского военного музея подарить им памятник-танк, поскольку, по его мнению, хийумаасцы не имеют ничего общего с нарвскими памятниками.

Более того, по мнению Жаворонкова, в повышенном внимании к нарвскому танку есть некий дух провокации: «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы, мы сейчас занимаемся танком, который годами никого не беспокоил и не интересовал».

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