ФОТО ⟩ Ожидавший отправки на металлолом автомобиль сгорел дотла

Ивар Кярнер из команды спасателей-добровольцев Ярва-Яани, прибывший на место происшествия одним из первых, рассказал, что, когда он прибыл на место, автомобиль уже был полностью охвачен огнем. «Своей машиной я оттащил подальше находившееся рядом транспортное средство, чтобы оно загорелось», – описал он первые действия.

Кярнер описал, что всего в метре от машины горела поленница, а навес жилого дома также находился в опасной близости от пламени. «В худшем случае могли загореться оба, и тогда масштабы пожара были бы совсем другими», – пояснил он.

К счастью, команда спасателей из Аравете быстро потушила пожар и ничего страшного не произошло.

Кярнер говорит, что по словам владельца дома, загоревшийся автомобиль ожидал отправки на свалку. «Поэтому особого материального ущерба семья не понесла. А вот почему загорелась неиспользуемая машина посреди дня, никто не мог сказать», – сказал он.