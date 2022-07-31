В новой Морской доктрине РФ в числе регионов указано Балтийское море

Выступая на Главном военном морском параде, президент сообщил о подписании указа об утверждении новой Морской доктрины России. «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы», – сказал президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что ключевое здесь - это возможности Военно-морского флота. «Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям в своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств, они постоянно совершенствуются», – сказал Путин.