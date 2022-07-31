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Соцдемы провели на озере Выртсъярв партийное собрание и летние дни

Брита-Мария Алас
Соцдемы провели на озере Выртсъярв партийное собрание и летние дни
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В субботу, в рамках летних дней Социал-демократической партии, в центре отдыха в Вильяндимаа состоялось собрание, на котором среди прочего обсуждались приближающиеся выборы в Рийгикогу.

Собрание открыла речь председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, присутствовали все министры от социал-демократов, а также члены Европарламента Свен Миксер и Марина Кальюранд.

После собрания продолжились летние дни партии, где говорили о политике и дискутировали с новыми министрами. Состоялись мастер-классы и дискуссии, а вечером выступила группа Kruuv.

Все выходные социал-демократы плели камуфляжные сети для Украины.

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