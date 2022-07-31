Премьер Венгрии Орбан не верит в победу Украины и дружит с Москвой

Венгрия против Европы

«Запад должен перестать поставлять оружие Украине. Стратегия Запада в Украине, включая экономические санкции против России, провалилась». Эти слова могли бы принадлежать любому депутату от Единой России, однако, они принадлежат Виктору Орбану – лидеру правящей в Венгрии партии Фидес, которая на выборах в апреле этого года получила конституционное большинство в четвертый раз подряд. Эту позицию Орбан недавно озвучил в Румынии, в трансильванском городе Тушванеш, где Фидес уже более 20 лет ежегодно организует политико-культурный фестиваль для приезжих из Венгрии и живущих в Трансильвании венгров. Эта территория до конца первой мировой войны принадлежала Венгрии в составе Австро-Венгерской Монархии.

«Мы, европейцы, потеряли шанс влиять на происходящее еще в 2014-м году после крымской войны, когда не вовлекли американцев в первое Минское соглашение, вместо этого положившись на немецко-французские гарантии. Но, к сожалению, представляющие Европу немцы и французы не смогли добиться исполнения Минских соглашений, поэтому теперь русские уже не хотят договариваться с нами, а стремятся договориться с теми, кто сможет заставить Украину соблюдать договоренности», – заявил венгерский премьер.

Слова Орбана – это новый уровень критики Киева, который себе позволяет Будапешт. Претензии к Украине у венгерского правительства появились еще в 2014 году, в связи с принятием новой версии закона об образовании, который, по мнению Будапешта, забирал у закарпатского венгерского меньшинства возможность учиться на родном языке. Линия обвинений продолжилась тем, что в ночь победы на апрельских парламентских выборах Орбан назвал Владимира Зеленского своим оппонентом, который, наряду с «силами Джорджа Сороса» был союзником проигравшей на этих выборах венгерской оппозиции. Однако прямое обвинение Запада и Украины в войне все же повысило накал отношений между Венгрией и Украиной, между Венгрией и другими Европейскими странами.

Орбан признает, что это Россия напала на Украину, но ответственность она несет относительную: по мнению премьера, Москва четко определила свои интересы в сфере безопасности, но Запад не захотел договариваться с Россией по этому вопросу. Поэтому теперь Россия пытается добиться своих требований с помощью оружия. «Понять это – не значит оправдывать» – говорит Орбан. Однако последние социологические исследования показывают, что большая часть избирателей Фидеса не согласны, что к войне привели агрессивные действия России, а 25 процентов из них вообще уверены, что Россия только защищается.

В такой позиции населения колоссальную роль играет система лояльных Орбану государственных и частных СМИ.