Виктор Орбан продолжает дружить с Москвой, потому что не верит в победу Украины, пишет независимый венгерский журналист Гергей Нилаш в издании «Новая газета. Европа».
Премьер Венгрии Орбан не верит в победу Украины и дружит с Москвой
Венгрия против Европы
«Запад должен перестать поставлять оружие Украине. Стратегия Запада в Украине, включая экономические санкции против России, провалилась». Эти слова могли бы принадлежать любому депутату от Единой России, однако, они принадлежат Виктору Орбану – лидеру правящей в Венгрии партии Фидес, которая на выборах в апреле этого года получила конституционное большинство в четвертый раз подряд. Эту позицию Орбан недавно озвучил в Румынии, в трансильванском городе Тушванеш, где Фидес уже более 20 лет ежегодно организует политико-культурный фестиваль для приезжих из Венгрии и живущих в Трансильвании венгров. Эта территория до конца первой мировой войны принадлежала Венгрии в составе Австро-Венгерской Монархии.
«Мы, европейцы, потеряли шанс влиять на происходящее еще в 2014-м году после крымской войны, когда не вовлекли американцев в первое Минское соглашение, вместо этого положившись на немецко-французские гарантии. Но, к сожалению, представляющие Европу немцы и французы не смогли добиться исполнения Минских соглашений, поэтому теперь русские уже не хотят договариваться с нами, а стремятся договориться с теми, кто сможет заставить Украину соблюдать договоренности», – заявил венгерский премьер.
Слова Орбана – это новый уровень критики Киева, который себе позволяет Будапешт. Претензии к Украине у венгерского правительства появились еще в 2014 году, в связи с принятием новой версии закона об образовании, который, по мнению Будапешта, забирал у закарпатского венгерского меньшинства возможность учиться на родном языке. Линия обвинений продолжилась тем, что в ночь победы на апрельских парламентских выборах Орбан назвал Владимира Зеленского своим оппонентом, который, наряду с «силами Джорджа Сороса» был союзником проигравшей на этих выборах венгерской оппозиции. Однако прямое обвинение Запада и Украины в войне все же повысило накал отношений между Венгрией и Украиной, между Венгрией и другими Европейскими странами.
Орбан признает, что это Россия напала на Украину, но ответственность она несет относительную: по мнению премьера, Москва четко определила свои интересы в сфере безопасности, но Запад не захотел договариваться с Россией по этому вопросу. Поэтому теперь Россия пытается добиться своих требований с помощью оружия. «Понять это – не значит оправдывать» – говорит Орбан. Однако последние социологические исследования показывают, что большая часть избирателей Фидеса не согласны, что к войне привели агрессивные действия России, а 25 процентов из них вообще уверены, что Россия только защищается.
В такой позиции населения колоссальную роль играет система лояльных Орбану государственных и частных СМИ.
В одной из газет даже использовали термин «освобожденные территории», говоря о тех областях Украины, которые были оккупированы Россией.
Кроме того, в новостях долгое время говорили о войне без упоминания того, от кого именно спасаются миллионы беженцев, хлынувшие в Европу. Владимир Зеленский в этих новостях «актеришка», безответственный политик, который готов отправить на войну против российской армии «молодых парнишек». Последнее смотрится особенно цинично с учетом того, как в 1956 году часто именно молодые люди, тинейджеры воевали против советских танков (в октябре-ноябре 1956 года в Венгрии произошло восстание за независимость, которое было жестко подавлено войсками СССР – прим. ред.). В одном из мест боев в Будапеште до сих пор стоит скульптура, посвященная молодому защитнику, держащему в руках автомат Калашникова.
Посол мира
За три недели до российского вторжения в Украину Виктор Орбан встречался в Москве с Владимиром Путиным. Встреча проходила за закрытыми дверями и продлилась более 5 часов, что серьезно больше запланированного. Двум авторитарным лидерам было о чем поговорить: Венгрия была намерена при поддержке Росатома построить новые блоки на своей АЭС, построенной еще в советские годы – контракт об этом был подписан еще в 2014-м, но работа так и не началась. Говорили, конечно же, и о нефти и газе. «Если у нас будет российский газ, будут и сниженные цены на энергоносители», – сказал тогда Орбан, который позднее сделал стабильность цен на бензин и электричество краеугольным камнем своей избирательной кампании.
Виктор Орбан и Владимир Путин во время встречи в Кремле, 1 февраля 2022 года.
Alexei Nikolsky/Scanpix
Однако «миссия мира», с которой Орбан приехал в Россию, в итоге провалилась. Этот провал в начале войны даже нанес удар по имиджу венгерского премьера, считающегося слишком близким к Путину. Позднее Орбан сумел перехватить повестку мира, опередил венгерскую оппозицию, заявив, что Венгрия должна остаться в стороне от «войны славянских народов» и не отправлять своих солдат в Украину в рамках НАТО. Эти слова вызвали серьезный отклик в венгерском обществе и, вероятно, сыграли решающую роль в том, что партия Орбана получила две трети мандатов на апрельских выборах.
С тех пор основной правительственной риторики стало стремление к миру: с Россией надо договариваться, европейские санкции больше вредят самому ЕС, а поставки стран НАТО оружия в Украину только продлевают войну.
При этом Орбан заявляет, что в интересах Венгрии сохранить суверенную демократическую Украину и не хочет, «чтобы русские подошли ближе».
Казалось бы, эти тезисы противоречат друг другу, но противоречия – давний спутник венгерского правительства.
Прикладная москвофилия
Несмотря на схожесть авторитарных практик удержания власти между Орбаном и Путиным — контроль медиа ландшафта, выдавливание международных организаций из страны, а в последнее время в Фидесе даже появились мысли о похожем на российский закон об иностранных агентах – основа их дружбы не идеологическая, а практическая. Виктор Орбан, как и многие лидеры постсоветских стран, которые Москва считает своей зоной влияния, пытается усидеть на двух стульях, демонстрируя на словах поддержку России, но на деле эффективность этой поддержки невысока.
Венгрия постоянно критикует санкции ЕС против России, но в конечном итоге всегда за них голосует. Изначальные попытки наложить вето на шестой пакет санкций против России в конце весны закончились тем, что Венгрия согласовала эмбарго на российскую нефть, поставляемую морским путем, при этом добившись отсрочки на эмбарго нефти, идущей по трубопроводу. Позднее Венгрия требовала исключить из списка персональных санкций главу РПЦ патриарха Кирилла, вероятно, желая тем самым сохранить лицо перед Москвой, поскольку шестой пакет санкций Будапешту остановить все равно не удалось.
По вопросу поставок оружия стран НАТО в Украину Венгрия также была скорее громкой, чем эффективной. На самом деле не имеет особого значения, может ли американское, британское, польское и немецкое оружие доезжать до Украины через территорию Венгрии или нет, поставки в любом случае осуществляются. Правда, громкие, но пусть даже пустые высказывания Венгрии против позволяют Кремлю говорить о том, что позиция НАТО и ЕС по вопросу войны в Украине не монолитна.
Орбан не скрывает, что своей симпатией к Москве хотел бы избежать подорожания стоимости энергоресурсов. Однако добиться этого в реальности сложнее, чем заявить.
В сентябре прошлого года Венгрия заключила новый контракт на поставки газа из России в объеме 4,5 млрд кубов в год сроком на 15 лет. Министр внешней экономики и политики Петер Сиярто тогда сказал, что контракт обеспечит надежное энергоснабжение страны по сниженным ценам, однако в действительности зафиксированная в контракте цена газа для Венгрии иногда была выше, чем та цена, по которой страна могла бы купить газ на голландской бирже.
Баннер с изображением Виктора Орбана и Владимира Путина и лозунгом «Война за ископаемое топливо» во время акции Greenpeace с требованием бойкота российской нефти перед посольством Венгрии в Варшаве, 25 мая 2022 года.
ZOFIA BICHNIEWICZ
До апрельских выборов — но уже во время войны в Украине – Орбан пообещал сохранить доступ граждан к дешевому газу. Однако уже в июле Будапешт был вынужден поднять цену для домохозяйств по особому правилу: если потребление газа превысит определенную среднюю норму, то за этот перерасход семья заплатит семикратную стоимость. Низкие цены на бензин Орбану пока удалось сохранить с помощью административных рычагов и принуждения компаний взять на себя убытки. До октября этого года автомобили с венгерскими номерами могут заправиться в Венгрии по цене за 480 форинтов за литр (около 1,2 евро). 30 июля правительство ужесточило правила: теперь заправиться по льготной цене могут только частные машины, а для остальных цена уже рыночная, в районе 800 форинтов (2 евро).
Таким образом, дружба Венгрии с Россией продиктована той выгодой, которую Будапешт может получить от Кремля, и чем меньше будет эта выгода, тем менее решительной будет риторика Орбана по отношению к происходящему в Украине. Напомним, что пока Виктор Орбан был в оппозиции – с 2002 по 2010 годы – его риторика о России была совсем иной. Он считал, что Москва была угрозой в то время еще образцового западного мира, а в 2008 году даже выступил за то, чтобы Украину и Грузию как можно скорее приняли в НАТО. Конечно, такого резкого поворота в позиции Венгрии сейчас ожидать трудно, но Виктор Орбан демонстрировал немало радикальных трансформаций своей позиции, которые даже он сам называл танцем павлина.