Двадцатая страна НАТО ратифицировала членство Финляндии и Швеции в военном альянсе
Двадцатая страна НАТО ратифицировала членство Финляндии и Швеции в военном альянсе
Об этом сообщает в Твиттере министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич.
@SkupstinaCG ratified, with two-thirds, the @NATO Accession Protocols for Finland 🇫🇮 and Sweden 🇸🇪— Ranko Krivokapić (@RankoMNE) July 29, 2022
Montenegrins welcome Sweden and Finland.@Ulkoministerio @SweMFA @Haavisto @AnnLinde#StrongerTogether#WeAreNATO
Решение должно быть утверждено президентом Черногории Мило Джукановичем.
Черногория – 20-я страна-член НАТО, ратифицировавшая членство Финляндии и Швеции в военном альянсе.
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