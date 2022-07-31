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Двадцатая страна НАТО ратифицировала членство Финляндии и Швеции в военном альянсе

rus.postimees.ee
Двадцатая страна НАТО ратифицировала членство Финляндии и Швеции в военном альянсе
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Фото: Shutterstock

Черногория ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО, пишет Yle.

Об этом сообщает в Твиттере министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич.

Решение должно быть утверждено президентом Черногории Мило Джукановичем.

Черногория – 20-я страна-член НАТО, ратифицировавшая членство Финляндии и Швеции в военном альянсе.

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