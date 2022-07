На предстоящей неделе Таллинн посетят десять круизных лайнеров

В пятницу Таллинн посетит круизное судно Voyager Of The Seas под флагом Багамских островов - 311 метров длины и стоимостью 650 млн долларов, его крестной матерью стала королева фигурного катания из Восточной Германии Катарина Витт. В Эстонию Voyager Of The Seas прибудет из Риги, а вечером отправится в Хельсинки.