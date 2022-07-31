На предстоящей неделе Таллинн посетят десять круизных лайнеров

Четвертым во вторник будет Marina под флагом Маршалловых островов, два года назад полностью реновированое судно стоимостью 500 млн долларов составляет 251 метр в длину и берет на борт 1447 пассажиров.

Marina. Фото: Madis Veltman

Со среды на четверг у причала Ванасадам будет ошвартовано судно Clio 100-метровой длины. Сначала это судно носило наименование Tere Moana, что на языке таитян означает «океанский странник».

В пятницу Таллинн посетит круизное судно Voyager Of The Seas под флагом Багамских островов - 311 метров длины и стоимостью 650 млн долларов, его крестной матерью стала королева фигурного катания из Восточной Германии Катарина Витт. В Эстонию Voyager Of The Seas прибудет из Риги, а вечером отправится в Хельсинки.

В пятницу из Риги прибудет также 198-метровый MS Europa под мальтийским флагом, этот лайнер берет на борт 408 пасссажиров и 285 членов команды. И это судно также вечером отправится в Хельсинки.

В субботу в Ванасадам ждут из Стокгольма 289-метровое судно Costa Fascinosa под итальянским флагом, которое из Таллинна направится в Хельсинки. Costa Fascinosa снова посетит Эстонию в конце августа. В 2015 в Тунисе произошла трагедия — туристы с Costa Fascinosa попали у музея Бардо под пули террористов, пятеро из них погибли, восемь получили ранения.

В воскресенье Таллинн в рамках начатого в Киле круиза посетит круизное судно Mein Schiff 6, оно придет из Риги, а вечером возьмет курс на Хельсинки. Лайнер 295 метров длины, его строительство обошлось в 500 млн евро.

В этот же день в Таллинне ошвартуется 90-метровое круизное судно Hebridean Sky, которое прежде посещало и Пярну — например, трижды в 2019 году, доставив туристов из Австралии и Новой Зеландии.

Hebridean Sky. Фото: Jüri Looring