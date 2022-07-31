На предстоящей неделе Таллинн посетят десять круизных лайнеров, в один только вторник придут четыре из них.
На предстоящей неделе Таллинн посетят десять круизных лайнеров
Первым на начинающейся неделе придет к причалу порта Ванасадам Norwegian Dawn под багамским флагом, его крестной матерью стала Ким Виктория Кэттролл — англоканадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале «Секс в большом городе».
15-палубное судно Norwegian Dawn, строительство которого обошлось в 450 млн долларов, 294 метров длины, берет на борт 2340 пассажиров и 1032 членов экипажа. В декабре прошлого года размеры лайнера привели во флоридском городе Ки-Уэст к протестам местных жителей против захода в акваторию порта и мелководного канала судов крупных габаритов, что по мнению протестовавших ведет к ухудшению качества воды, поскольку это поднимает придонные осадки и уничтожает кораллы. В Эстонию Norwegian Dawn придет с Готланда и отправится из Таллинна в Клайпеду.
Во вторник в порту Ванасадам пришвартуется ходящий под флагом Панамы 333 метровый лайнер Preziosa, который отправится в недельный круиз, завершающийся в Киле, а Таллинн будет первой остановкой в этом путешествии. В среду вечером это судно возьмет курс на Хельсинки. Строительство Preziosa обошлось в 550 млн долларов, судно 66 метров длины, имеет 18 палуб, 13 из которых предназначены пассажирам.
Третьем судном во вторник прибудет из Котка 219-метровый лайнер Vasco da Gama под флагом Мадейры, которое вечером возьмет курс на Турку. Свое имя судно получило в честь португальского первооткрывателя Васко да Гама, первым из европейцев достигшего Индии по морю.
Четвертым во вторник будет Marina под флагом Маршалловых островов, два года назад полностью реновированое судно стоимостью 500 млн долларов составляет 251 метр в длину и берет на борт 1447 пассажиров.
Со среды на четверг у причала Ванасадам будет ошвартовано судно Clio 100-метровой длины. Сначала это судно носило наименование Tere Moana, что на языке таитян означает «океанский странник».
В пятницу Таллинн посетит круизное судно Voyager Of The Seas под флагом Багамских островов - 311 метров длины и стоимостью 650 млн долларов, его крестной матерью стала королева фигурного катания из Восточной Германии Катарина Витт. В Эстонию Voyager Of The Seas прибудет из Риги, а вечером отправится в Хельсинки.
В пятницу из Риги прибудет также 198-метровый MS Europa под мальтийским флагом, этот лайнер берет на борт 408 пасссажиров и 285 членов команды. И это судно также вечером отправится в Хельсинки.
В субботу в Ванасадам ждут из Стокгольма 289-метровое судно Costa Fascinosa под итальянским флагом, которое из Таллинна направится в Хельсинки. Costa Fascinosa снова посетит Эстонию в конце августа. В 2015 в Тунисе произошла трагедия — туристы с Costa Fascinosa попали у музея Бардо под пули террористов, пятеро из них погибли, восемь получили ранения.
В воскресенье Таллинн в рамках начатого в Киле круиза посетит круизное судно Mein Schiff 6, оно придет из Риги, а вечером возьмет курс на Хельсинки. Лайнер 295 метров длины, его строительство обошлось в 500 млн евро.
В этот же день в Таллинне ошвартуется 90-метровое круизное судно Hebridean Sky, которое прежде посещало и Пярну — например, трижды в 2019 году, доставив туристов из Австралии и Новой Зеландии.
Лайнер под багамским флагом берет на борт 120 пассажиров и 72 члена экипажа. Hebridean Sky в 2013 году курсировал в Арктику и Антарктику. Палубы судна названы в честь первооткрывателей Амудсена, Бэрда, Моусона, Скотта и Шеклтона.