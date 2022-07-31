ВИДЕО ⟩ В Бейруте обрушился элеватор, пострадавший от взрыва в 2020 году

Северная часть башенных хранилищ обрушилась, подняв воздух огромное облако пыли. Обрушению предшествовал звук, похожий на взрыв. Пока неизвестно, пострадал ли кто-либо.

Построенные 50 лет назад гигантские склады высотой 48 метров смогли выдержать взрыв в порту, защитив западный Бейрут от взрыва, в результате которого погибло более 200 человек и было ранено более 6000 человек.

شاهدوا لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت 👇 pic.twitter.com/zpnNK4gPDk — حسين الشيخ (@HusseinAlshiekh) July 31, 2022

Две недели назад в северной части хранилищ возник пожар из-за брожения зерна. Пожарные и военные не смогли его остановить.

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати в среду приказал военным подготовиться к частичному обрушению складов, а также предупредил портовых рабочих, представителей гражданской обороны и пожарных.