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ВИДЕО ⟩ В Бейруте обрушился элеватор, пострадавший от взрыва в 2020 году

rus.postimees.ee
В Бейруте обрушился элеватор, пострадавший от взрыва в 2020 году
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Вид на частично обрушившиеся зернохранилища в Бейруте, поврежденные в результате взрыва в порту в августе 2020 года. 31 июля 2022 года.
Вид на частично обрушившиеся зернохранилища в Бейруте, поврежденные в результате взрыва в порту в августе 2020 года. 31 июля 2022 года. Фото: MOHAMED AZAKIR

Некоторые из гигантских складских башен в порту Бейрута, которые были повреждены в результате взрыва в 2020 году, рухнули сегодня после продолжавшегося несколько недель пожара.

Северная часть башенных хранилищ обрушилась, подняв воздух огромное облако пыли. Обрушению предшествовал звук, похожий на взрыв. Пока неизвестно, пострадал ли кто-либо.

Построенные 50 лет назад гигантские склады высотой 48 метров смогли выдержать взрыв в порту, защитив западный Бейрут от взрыва, в результате которого погибло более 200 человек и было ранено более 6000 человек.

Две недели назад в северной части хранилищ возник пожар из-за брожения зерна. Пожарные и военные не смогли его остановить.

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати в среду приказал военным подготовиться к частичному обрушению складов, а также предупредил портовых рабочих, представителей гражданской обороны и пожарных.

Власти не смогли перегрузить около 3000 тонн пшеницы и кукурузы, оставшихся на складах, так как это могло ускорить обрушение.

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