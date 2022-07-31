Собчак: Анатолий Чубайс в реанимации с редким заболеванием, его состояние нестабильное

«Экс-глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента по связям с международными организациями находится в одной из европейских больниц. По его словам, он был госпитализирован с диагнозом Синдром Гийена-Барре. С похожими симптомами, например, в свое время находился в коме Андрей Звягинцев. При этом диагноз может измениться. По нашим данным, комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей», – сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».