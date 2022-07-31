Об этом ссылаясь на самого Анатолия Чубайса и его супругу Авдотью сообщила журналистка Ксения Собчак.
Собчак: Анатолий Чубайс в реанимации с редким заболеванием, его состояние нестабильное
«Экс-глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента по связям с международными организациями находится в одной из европейских больниц. По его словам, он был госпитализирован с диагнозом Синдром Гийена-Барре. С похожими симптомами, например, в свое время находился в коме Андрей Звягинцев. При этом диагноз может измениться. По нашим данным, комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей», – сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное"», – пишет Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Синдром Гийена-Барре
- Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.
- Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин.
- Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре.
- Тяжелые случаи синдрома Гийена-Барре наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу.
- Синдром Гийена-Барре несет в себе потенциальную угрозу для жизни. Люди с синдромом Гийена-Барре должны получать лечение и находиться под наблюдением; некоторым может потребоваться интенсивная терапия. Лечение включает симптоматическую терапию и некоторые виды иммунотерапии.
Причины
Синдрому Гийена-Барре нередко предшествует та или иная инфекция, которая может быть бактериальной или вирусной. Толчком к развитию синдрома Гийена-Барре также может послужить вакцинация или хирургическая операция.
Источник: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)