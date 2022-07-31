Полиция выявляет употребляющих наркотики с помощью нового оборудования

Во второй день фестиваля в сотрудничестве с университетом TalTech был введен в эксплуатацию новый аппарат для обнаружения наркотиков Drug Hunter. По словам основательницы Drug Hunter Елены Гобрачевой, всего десятисекундное полоскание рта позволяет аппарату определить, сколько и каких наркотиков употребил человек.

По словам руководителя раквереского отделения полиции Катрин Сатс, она очень рада, что в этом году у полиции появилась возможность использовать Drug Hunter, потому что традиционным способом употребление наркотиков приходится выявлять по образцу мочи, а это довольно долго и нервно. «Если вы употребляли наркотики, то мы можем часами ждать», – сказала Сатс, объяснив, что люди, которые употребляли наркотики, часто не могут предоставить образец мочи.