В прошлом году во время пляжного фестиваля в Вызу за употребление наркотиков было задержано более ста несовершеннолетних. В этом году полиция провела сильную информационную работу и присутствовала на фестивале в большем количестве. Для обеспечения безопасности были введены и новые средства.
Полиция выявляет употребляющих наркотики с помощью нового оборудования
Во второй день фестиваля в сотрудничестве с университетом TalTech был введен в эксплуатацию новый аппарат для обнаружения наркотиков Drug Hunter. По словам основательницы Drug Hunter Елены Гобрачевой, всего десятисекундное полоскание рта позволяет аппарату определить, сколько и каких наркотиков употребил человек.
По словам руководителя раквереского отделения полиции Катрин Сатс, она очень рада, что в этом году у полиции появилась возможность использовать Drug Hunter, потому что традиционным способом употребление наркотиков приходится выявлять по образцу мочи, а это довольно долго и нервно. «Если вы употребляли наркотики, то мы можем часами ждать», – сказала Сатс, объяснив, что люди, которые употребляли наркотики, часто не могут предоставить образец мочи.
Использование аппарата позволяет за десять секунд определить, сколько человек употребил наркотиков и нужна ли ему медицинская помощь или же просто хороший сон. Наказание не было приоритетом при его использовании: «Цель состоит в том, чтобы выяснить, что было употреблено, насколько это опасно для здоровья и нужно ли предоставить медицинскую помощь».