Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 82-летнего Энна

​Энн вышел на прогулку утром около 11 часов из своего дома в Кристийне, но до сих пор туда не вернулся. По словам супруги, мужчина собирался пойти в Sõpruse Rimi, но мог пойти и на кладбище Лийва. У него проблемы с памятью, и он может плохо ориентироваться.