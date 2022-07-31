Энн вышел на прогулку утром около 11 часов из своего дома в Кристийне, но до сих пор туда не вернулся. По словам супруги, мужчина собирался пойти в Sõpruse Rimi, но мог пойти и на кладбище Лийва. У него проблемы с памятью, и он может плохо ориентироваться.
Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 82-летнего Энна
Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне 82-летнего Энна
Этим вечером в полицию поступило сообщение о сбитом с толку мужчине, похожем на Энна, в поселке Луйге. В настоящее время патрули ищут мужчину в этом районе.
Энн высокого роста, седой. Когда она вышел из дома, на нем была бежевая рубашка с закатанными рукавами, темно-зеленые брюки и маленькая барсетка.
Полиция просит всех, кто видел Энна сегодня, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.