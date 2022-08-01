Власти признанной частью мирового сообщества Республики Косово заявили о готовности отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, анонсированных властями Приштины 29 июля. Это решение ранее вызвало протесты жителей Косова.
Власти Косова решили отложить введение новых правил въезда для сербов на фоне протестов
«Как сообщила администрация в Приштине, эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе», - сообщает местное телевидение. Отмечается, что такое решение принято по просьбе американских властей.
Планировалось, что с 1 августа гражданам, желающим въехать в Косово по сербскому удостоверению личности, будет необходимо получить специальную декларацию на въезд и выезд из страны сроком на три месяца. Этот документ будет выдаваться при пересечении наземной границы, а также в аэропорту.
Кроме того, водители на автомобилях с сербскими номерами должны будут переоформить их на косовские, чтобы попасть на территорию страны.
Новые ограничения в основном должны коснуться жителей Косовской-Митровицы - города на севере Косова, где проживают преимущественно этнические сербы.
Сербия не признает независимость Косова (эту позицию разделяет и Россия) и потому считает этот город своей территорией.
В воскресенье жители Косовской-Митровицы начали устанавливать баррикады, а также включали сирены воздушной тревоги. По данным СМИ, полиция сообщила о стрельбе в нескольких местах на севере Косово, пострадавших нет.
Как сообщает портал KosSev, в воскресенье в Косовской-Митровице появились надписи: «Не сдаваться, оставлять сербское удостоверение личности».
Полиция Косова закрыла два наземных перехода с Сербией.
Минобороны Сербии опровергло поступавшие ранее сообщения о размещении своих войск на территории Косова. «Сербия не пересекла административную линию и не вошла на территорию Косова и Метохии», - говорится в сообщении минобороны.
В свою очередь, полиция в Косове заявила, что не планирует проводить какие-либо операции на севере страны. «Распространялась ложная информация о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, это не соответствует действительности», - заявил журналистам один из высокопоставленных сотрудников полиции.
Международные силы безопасности в Косово (КFOR) заявили, что в случае необходимости готовы вмешаться в ситуацию.
July 31, 2022
Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти Приштины в преследовании этнических сербов в Северном Косове.
«Они приняли решение навязывать то, что не имеют права навязывать, в первую очередь жителям севера Косово и Метохии», - сказал он.
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что решение Приштины - ответная мера на то, что «Сербия начала реализовывать 11 лет назад».
Белград сначала вообще не пускал к себе машины с косовскими регистрационными знаками, а в 2011 году разрешил при условии уплаты особой пошлины. В результате водители, часто ездящие в Сербию, предпочитали пользоваться ее номерами.
Ограничения для водителей автомобилей на сербских номерах уже вводились властями Приштины в сентябре прошлого года. Тогда распоряжение властей обернулось протестами и блокадой со стороны проживающих на севере Республики Косово этнических сербов.