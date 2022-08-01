Власти Косова решили отложить введение новых правил въезда для сербов на фоне протестов

Планировалось, что с 1 августа гражданам, желающим въехать в Косово по сербскому удостоверению личности, будет необходимо получить специальную декларацию на въезд и выезд из страны сроком на три месяца. Этот документ будет выдаваться при пересечении наземной границы, а также в аэропорту.