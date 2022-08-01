Умер самый титулованный баскетболист NBA

«Билл Рассел, самый титулованный игрок в истории американского спорта, мирно ушел из жизни сегодня в возрасте 88 лет в присутствии своей супруги Джанин»,— сказано в заявлении на официальной странице Билла Расселла в Twitter.

Всю спортивную карьеру Билл Расселл играл на позиции центрового за команду НБА «Бостон Селтикс». Баскетболист 11 раз становился чемпионом NBA, пять раз был признан самым ценным игроком NBA, 12 раз принимал участие в Матче всех звезд. Он также завоевал золото на летних Олимпийских играх 1956 года, будучи капитаном сборной США.