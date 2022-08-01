Накануне со счетом 2:1 в дополнительное время сборная Англия победила команду Германии в финальной игре женского чемпионата Европы.
Финал женского чемпионата Европы – сенсационная победа Англии
Финал женского чемпионата Европы – сенсационная победа Англии
Впервые в истории англичанки выиграли чемпионат Европы. Для немок же это поражение в финале стало первым в истории. До этого команда восемь раз добиралась до финалов и все восемь раз завоевывала золото.
На стадион "Уэмбли" понаблюдать за матчем пришло 87 192 человека. Это новый рекорд посещаемости на матчах чемпионата Европы среди женщин.
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