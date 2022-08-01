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Финал женского чемпионата Европы – сенсационная победа Англии

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Финал женского чемпионата Европы – сенсационная победа Англии
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England players celebrate in front of the fans after winning the UEFA Women's Euro 2022 final at Wembley Stadium, London. Picture date: Sunday July 31, 2022.
England players celebrate in front of the fans after winning the UEFA Women's Euro 2022 final at Wembley Stadium, London. Picture date: Sunday July 31, 2022. Фото: Adam Davy

Накануне со счетом 2:1 в дополнительное время сборная Англия победила команду Германии в финальной игре женского чемпионата Европы.

Впервые в истории англичанки выиграли чемпионат Европы. Для немок же это поражение в финале стало первым в истории. До этого команда восемь раз добиралась до финалов и все восемь раз завоевывала золото.

На стадион "Уэмбли" понаблюдать за матчем пришло 87 192 человека. Это новый рекорд посещаемости на матчах чемпионата Европы среди женщин.

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