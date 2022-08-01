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Фото и видео ⟩ У берегов Эстонии образовался затор из судов

Андрес Эйнманн
У берегов Эстонии образовался затор из судов
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Ajakirjanikud viis Soome lahe kohale Aespa lennuväljalr startinud Cessna 172R Skyhawk.
Ajakirjanikud viis Soome lahe kohale Aespa lennuväljalr startinud Cessna 172R Skyhawk. Фото: Andres Einmann

На морской территории между полуостровом Кясму и финским Порвоо, примерно в 20 километрах от побережья Эстонии в Финском заливе образовался затор из судов, ожидающих входа в Россию. Когда в воскресенье после полудня Postimees на легком самолете добрался до места событий, на неофициальной морской парковке стояло 21 судно.

По сравнению с субботой, затор даже немного уменьшился, ведь тогда, по данным отслеживающего движения судов сайта Marinetraffic, в море возможности войти в Россию ожидали 24 судна. 

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