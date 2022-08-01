Переосмысление Междуморья – толчок для процесса интеграции Украины на Запад?

Визуализация предлагаемого ценностно-ориентированного Междуморья, который может ускорить евро-атлантическую интеграцию Украины и смягчить трудности, которые она может повлечь за собой. Фото: Ханнес Нагель

Несмотря на то, что наибольшую выгоду от такого возможного сценария сегодня получает Украина, угроза с востока является общей для всего региона. Несмотря на то, что нет никаких гарантий того, как на самом деле будет функционировать Междуморье и кто именно будет его членами, кое-что все же можно отметить. Оно будет значительно отличаться от варианта, предложенного после Первой мировой войны, и будет ограниченно, по моему мнению, в основном странами Балтии, Польшей и Украиной (см. рис. 1), но имеющее больше шансов на успех. А именно, есть веские исторические причины, которые российская внешняя политика продолжает отстаивать в Восточной Европе, которые также сохраняют актуальность предложения Междуморья. Дополняя в целом как будущий (более крупный) Европейский союз, так и НАТО посредством более прочных региональных связей и альянсов.

В то же время существует также вероятность того, что любая группа, связанная с Междуморьем, могла бы функционировать лишь ограниченное время, являясь плацдармом на пути к полной интеграции, где обмен опытом (а также болью) вступления между странами, которые однозначно понимают региональный диалект геополитического языка, поможет ускорить и сгладить этот процесс. Как показывает опыт Эстонии, за этим может последовать эпоха, когда на смену прочным союзам прошлого придут более тематические дебаты и переговоры в зависимости от потребностей политики дня – страны голосуют за решения в институтах ЕС часто блоками в зависимости от вопроса и своих национальных позиций. Они делали это в прошлом и, вероятно, будут продолжать делать в будущем. В этом случае уже Украине придется выбирать, на чью сторону встать по тому или иному вопросу.