От российской ракеты погиб украинский зерновой магнат

В воскресение, 31 июля, город Николаев на Юге Украины подвергся мощному ракетному обстрелу. По городу было выпущено 40 ракет. В ходе обстрела погиб крупный бизнесмен Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская.

Аграрный бизнес Вадатурского зародился еще в начале 90-х, когда он возглавил агрохолдинг "Нибулон" по выращиванию сельскохозяйственных культур с применением зарубежных технологий и высокопроизводительной импортной техники, с развитием племенного животноводства и строительством собственных судов. К середине 2000-х "Нибулон" превратился в одного из крупнейших в Украине производителей и экспортеров агропродукции.

В 2019 году «Нибулон» обновил сразу несколько рекордов: собрал 367 000 тонн урожая и построил крупнейшее в Украине судно-зерновоз класса «река – море».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что гибель Вадатурского не была случайностью, а была организованным умышленным убийством. "Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло, в спальню, не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Вадатурского сделали целью", - отметил он.

Алексей Вадатурский был неизменным руководителем компании вплоть до гибели. Его состояниев прошлом году оценивалось в $430 млн.