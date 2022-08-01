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Водород в порошке может спасти нашу энергетику

Марек Страндберг
Водород в порошке может спасти нашу энергетику
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Недавно анонсированная технология хранения водорода заключается в том, что его вдавливают на специальной установке в порошок.
Недавно анонсированная технология хранения водорода заключается в том, что его вдавливают на специальной установке в порошок. Фото: EAT

Водород можно утрамбовывать в довольно простые твердые вещества, с повторным их использованием после извлечения водорода. 30-киллограмового мешка с водородным порошком, хватило бы, чтобы обогреть и осветить дом в течение недели.

До сих пор водородное топливо пытались запасать двумя способами: в виде газа под давлением или в сжиженном виде. Хотя оба метода хранения успешно применяются, и сжатие, и сжижение поглощают значительную часть энергии, содержащейся в водороде.

Недавно анонсированная первая технология заключается в том, что водород вдавливают в порошок. Порошок представляет собой соединение бора и азота – нитрид бора. Ученые из австралийского Университета Дикина занимались даже не водородом, а разделением нефтяных газов. Существующая технология - криогенная перегонка - энергоемкая и подразумевает разделение нефтяных газов за счет снижения температуры кипения под вакуумом и конденсации при охлаждении. Технология, которая там была опробована, относится к области механохимии: стальные шарики с порошком нитрида бора помещаются во вращающийся цилиндр — шаровую мельницу — и через пару часов трамбовки часть газовой смеси захватывается твердым веществом. По сравнению с криогенной перегонкой для разделения газа таким способом требуется всего десять процентов энергии. 

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