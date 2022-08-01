Водород в порошке может спасти нашу энергетику

До сих пор водородное топливо пытались запасать двумя способами: в виде газа под давлением или в сжиженном виде. Хотя оба метода хранения успешно применяются, и сжатие, и сжижение поглощают значительную часть энергии, содержащейся в водороде.

Недавно анонсированная первая технология заключается в том, что водород вдавливают в порошок. Порошок представляет собой соединение бора и азота – нитрид бора. Ученые из австралийского Университета Дикина занимались даже не водородом, а разделением нефтяных газов. Существующая технология - криогенная перегонка - энергоемкая и подразумевает разделение нефтяных газов за счет снижения температуры кипения под вакуумом и конденсации при охлаждении. Технология, которая там была опробована, относится к области механохимии: стальные шарики с порошком нитрида бора помещаются во вращающийся цилиндр — шаровую мельницу — и через пару часов трамбовки часть газовой смеси захватывается твердым веществом. По сравнению с криогенной перегонкой для разделения газа таким способом требуется всего десять процентов энергии.