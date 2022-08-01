Водород можно утрамбовывать в довольно простые твердые вещества, с повторным их использованием после извлечения водорода. 30-киллограмового мешка с водородным порошком, хватило бы, чтобы обогреть и осветить дом в течение недели.
Для подписчиков
Водород в порошке может спасти нашу энергетику
Водород в порошке может спасти нашу энергетику
До сих пор водородное топливо пытались запасать двумя способами: в виде газа под давлением или в сжиженном виде. Хотя оба метода хранения успешно применяются, и сжатие, и сжижение поглощают значительную часть энергии, содержащейся в водороде.
Ключевые слова