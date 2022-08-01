Водород в порошке спасает энергетику

Когда вы сжигаете бензин, например, в двигателе внутреннего сгорания, то в лучшем случае пятая часть водорода остается в виде механической энергии. Однако, электричество можно производить с гораздо большей эффективностью в топливном элементе. Именно так получилось с разработанным в Австралии с решением, которое немного лучше, чем поставленное целью Министерством энергетики США. Для них критический минимальный предел хранения водорода составляет пять процентов. Ну или для сравнения: плотность энергии лучших литиевых аккумуляторов составляет едва 0,2 киловатт-часа на килограмм.

Аккумулятор, конечно, многоразовый, но и нитрид бора тоже — при нагреве до нескольких сотен градусов утрамбованный в него водород высвобождается и низкокалорийный порошок можно отправить в установку с шаровой мельницей для повторного трамбования.

Лучше всего для хранения водорода подходит один из видов кристаллического нитрида бора, где атомы расположены слоями и вершинами шестиугольников. Графен, который, как ожидается, также станет решением для хранения водорода, имеет аналогичную гексагональную структуру. Водород может оставаться в порошке годами, не вытекая.