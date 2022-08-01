Четверть работников хотели бы повышения зарплаты из-за инфляции

Согласно опросу, проведенному по заказу банка Citadele, 15 процентов работников не требуют более высокой зарплаты, так как уверены, что все равно не получат надбавки. Пять процентов работников просто не осмеливаются просить о повышении зарплаты.

В общей сложности 58 процентов участников опроса не потребовали повышения заработной платы для компенсации инфляции и удорожания жизни: 38 процентов отметили, что просто не сделали этого, 15 процентов заявили, что не сделали этого, потому что знают, что это невозможно, и пять процентов – потому что просто не осмеливаются предъявить такое требование. Шесть процентов всех респондентов отметили, что являются самозанятыми.

При нынешнем удорожании жизни позитивным фактом является и то, что 15 процентов работников уже набрались смелости и попросили надбавку к заработной плате и почти столько же (12 процентов) намереваются это сделать. Даже если ответ на просьбу о повышении зарплаты будет отрицательным, это даст работодателю сигнал задуматься на данную тему, поскольку сейчас на рынке царит кризис рабочей силы, а хороший работник ценится высоко.

Опрос вновь выявил печальную тенденцию: более смело требуют повышения оплаты труда мужчины. Если среди мужчин о повышении заработной платы попросили 18 процентов, то среди женщин этот процент составил 12. Просить о повышении зарплаты еще только собирается 15 процентов мужчин и всего 10 процентов женщин. Из тех, кто не просил о повышении заработной платы, потому что не осмеливается, лишь один процент составили мужчины и девять процентов – женщины.

Опрос на тему повышения заработной платы проводился также в Латвии и Литве, и хотя результаты в целом были довольно схожими, жителей Латвии явно отличает более высокая уверенность в своем запросе о повышении заработной платы.