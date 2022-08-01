Саперы обезвредили больше сотни взрывных устройств в Ида-Вирумаа

30 июля обезврежены десять взрывных устройств, найденных в лесу близ деревни Козе волости Йыхви, и 50 взрывных устройств, найденных в лесу близ Аувере в Нарва-Йыэсуу, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.