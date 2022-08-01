На прошлой неделе саперы обезвредили больше сотни взрывных устройств военного времени, обнаруженных в Ида-Вирумаа.
Саперы обезвредили больше сотни взрывных устройств в Ида-Вирумаа
Саперы обезвредили больше сотни взрывных устройств в Ида-Вирумаа
30 июля обезврежены десять взрывных устройств, найденных в лесу близ деревни Козе волости Йыхви, и 50 взрывных устройств, найденных в лесу близ Аувере в Нарва-Йыэсуу, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.
31 июля обезврежены 55 различных взрывных устройств, найденных в лесу близ Аувере в Нарва-Йыэсуу.
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