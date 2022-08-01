Вакцины от омикрон-штамма будут готовы осенью

Новые бустерные дозы специально предназначены для подвариантов омикрон и, для большей эффективности, содержат компоненты из подвариантов омикрона BA.4 и BA.5. Вакцины должны получить одобрение как от FDA, так и от Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), прежде чем их можно будет внедрить.

В конце июня производители вакцин сообщили, что вакцины от омикрон-штамма обеспечивают лучшую иммунную защиту, чем существующие вакцины.

Правительство США приобрело 105 миллионов бустерных доз у Pfizer и 66 миллионов доз у Moderna, которые, как ожидается, поступят в оборот осенью.