Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) призвало производителей вакцин создавать бустерные дозы для новых штаммов коронавируса. Moderna и Pfizer собираются завершить работу над вакциной для омикрон-штамма в начале осени, сообщает Medical Daily.
Вакцины от омикрон-штамма будут готовы осенью
Новые бустерные дозы специально предназначены для подвариантов омикрон и, для большей эффективности, содержат компоненты из подвариантов омикрона BA.4 и BA.5. Вакцины должны получить одобрение как от FDA, так и от Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), прежде чем их можно будет внедрить.
В конце июня производители вакцин сообщили, что вакцины от омикрон-штамма обеспечивают лучшую иммунную защиту, чем существующие вакцины.
Правительство США приобрело 105 миллионов бустерных доз у Pfizer и 66 миллионов доз у Moderna, которые, как ожидается, поступят в оборот осенью.
Количество заражений коронавирусом выросло, поскольку подварианты омикрон BA.4 и BA.5 стали доминирующими. Количество ежедневных случаев заболевания в США увеличилось до более чем 125 000, а число пациентов, нуждающихся в госпитализации, возросло до 6300.