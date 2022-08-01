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Министр взяла в советники соратников по партии

Анастасия Тидо
, журналист
Министр взяла в советники соратников по партии
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Фото: Postimees

Недавно назначенная на пост министра юстиции Леа Данилсон-Ярг решила нанять двух коллег по партии в качестве политических советников.

Как сказано на сайте министерства юстиции, одним из советников стал вице-председатель правления Отечества в Таллиннском партийном округе Андрес Луус (состоит в Отечестве с 1998 года). Вторым политическим советником назначена Инес Ваппер, которая была медиа-консультантом партии, передает ERR. Сама министр Данилсон-Ярг окончила Таллиннский технический университет в 2002 году по специальности административный менеджмент. Ранее она была советником ректора Академии внутренней безопасности, специалистом по информации Эстонской национальной библиотеки, редактором отдела мнений в Postimees. 

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