Министр взяла в советники соратников по партии

Как сказано на сайте министерства юстиции, одним из советников стал вице-председатель правления Отечества в Таллиннском партийном округе Андрес Луус (состоит в Отечестве с 1998 года). Вторым политическим советником назначена Инес Ваппер, которая была медиа-консультантом партии, передает ERR. Сама министр Данилсон-Ярг окончила Таллиннский технический университет в 2002 году по специальности административный менеджмент. Ранее она была советником ректора Академии внутренней безопасности, специалистом по информации Эстонской национальной библиотеки, редактором отдела мнений в Postimees.