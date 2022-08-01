Департамент социального страхования оказывает психологическую поддержку на украинском языке

«Травма, нанесенная войной, является опытом с долгими последствиями и не проходит даже тогда, когда человек оказывается в безопасном месте. Такая травма может стать причиной различных нарушений душевного здоровья, препятствовать адаптации к новой среде и тому, чтобы человек мог самостоятельно справляться с делами», – говорит руководитель службы дистанционного консультирования Кармель Талль. «Открытием кризисного телефона на украинском языке и возможности видеоконсультаций мы хотим совершить вклад в профилактику более серьезных проблем, связанных с душевным здоровьем и поддержать самостоятельную жизнь военных беженцев», – добавила Талль.

Консультационная линия на украинском языке откроется 1 августа в 16 часов. Договор со специалистами заключен первоначально до конца этого года. Линия будет работать ежедневно с 16 до 20 часов. В другие часы военные беженцы могут обращаться за помощью на русском языке и оставлять заявки на обратный звонок или видеоконсультацию. Украиноязычный консультант свяжется с обратившимся при первой возможности.

Кроме телефонных консультантов с начала июля в Департаменте социального страхования работают два украиноязычных психолога, которые оказывают поддержку беженцам, проживающим на корабле и в других временных местах размещения.

Департамент социального страхования объявил конкурс на вакансии украиноязычных психологов в мае. Через Эстонский союз психологов информация об этом дошла до психологов, работающих в Эстонии и владеющих украинским языком. Отборочные интервью проводились среди 17 кандидатов в течение 2 месяцев. Все приступающие к работе консультанты обладают профильным образованием и были практикующими психологами в Украине.