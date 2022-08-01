С 1 августа в Департаменте социального страхования приступают к работе три психолога, которые будут проводить телефонные консультации на украинском языке по кризисному телефону помощи жертвам 116 006.
Департамент социального страхования оказывает психологическую поддержку на украинском языке
«Травма, нанесенная войной, является опытом с долгими последствиями и не проходит даже тогда, когда человек оказывается в безопасном месте. Такая травма может стать причиной различных нарушений душевного здоровья, препятствовать адаптации к новой среде и тому, чтобы человек мог самостоятельно справляться с делами», – говорит руководитель службы дистанционного консультирования Кармель Талль. «Открытием кризисного телефона на украинском языке и возможности видеоконсультаций мы хотим совершить вклад в профилактику более серьезных проблем, связанных с душевным здоровьем и поддержать самостоятельную жизнь военных беженцев», – добавила Талль.
Консультационная линия на украинском языке откроется 1 августа в 16 часов. Договор со специалистами заключен первоначально до конца этого года. Линия будет работать ежедневно с 16 до 20 часов. В другие часы военные беженцы могут обращаться за помощью на русском языке и оставлять заявки на обратный звонок или видеоконсультацию. Украиноязычный консультант свяжется с обратившимся при первой возможности.
Кроме телефонных консультантов с начала июля в Департаменте социального страхования работают два украиноязычных психолога, которые оказывают поддержку беженцам, проживающим на корабле и в других временных местах размещения.
Департамент социального страхования объявил конкурс на вакансии украиноязычных психологов в мае. Через Эстонский союз психологов информация об этом дошла до психологов, работающих в Эстонии и владеющих украинским языком. Отборочные интервью проводились среди 17 кандидатов в течение 2 месяцев. Все приступающие к работе консультанты обладают профильным образованием и были практикующими психологами в Украине.
Дополнительные возможности получить помощь
Кризисный телефон помощи жертвам 116 006 (24/7 на эстонском, русском и английском языке, ежедневно с 16:00 до 20:00 на украинском языке)
Линия поддержки душевного здоровья 660 4500 (10:00-24:00, на эстонском, русском и английском языках)
Душепопечительский телефон, линия эмоциональной поддержки 116 123 (14:00-24:00, на эстонском, русском и английском языках)
Телефон помощи детям 116 111 (24/7, на эстонском, русском и английском языках)