Ходят упорные слухи, что бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, который в марте ушел в отставку и покинул Россию, сейчас находится в реанимации в одной из европейских больниц.
Бывший спец-представитель президента РФ попал в реанимацию
Агентство Reuters со ссылкой на Telegram- канал Ксении Собчак сообщило, что Чубайс был госпитализирован в больницу одной из стран Европы с редким иммунным заболеванием. Она привела комментарий якобы самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное». Собчак в своем сообщении в свою очередь ссылается на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.
Синдром Гийена-Барре — заболевание, вызванное повреждением иммунной системой периферической нервной системы. В сети появилось множество спекуляций на тему возможного отравления экс-чиновника. Связаться с Чубайсом для получения комментариев пока не удалось.
Где находится Чубайс точно не известно
23 марта Чубайса заметили у банкомата в Стамбуле. Фотографию с человеком, похожим на бывшего чиновника, опубликовал «Коммерсантъ». Позднее в сети появился снимок из Стамбула — на этот раз он сидел в ресторане в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука. После этого ТАСС сообщил, что Чубайс вылетел из Турции в Европу и может находиться в Италии. Однако его представитель опроверг эту информацию