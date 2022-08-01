Бывший спец-представитель президента РФ попал в реанимацию

Агентство Reuters со ссылкой на Telegram- канал Ксении Собчак сообщило, что Чубайс был госпитализирован в больницу одной из стран Европы с редким иммунным заболеванием. Она привела комментарий якобы самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное». Собчак в своем сообщении в свою очередь ссылается на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

Синдром Гийена-Барре — заболевание, вызванное повреждением иммунной системой периферической нервной системы. В сети появилось множество спекуляций на тему возможного отравления экс-чиновника. Связаться с Чубайсом для получения комментариев пока не удалось.

Где находится Чубайс точно не известно