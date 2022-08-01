Руководителем Таллиннского департамента образования с понедельника стал Каарел Рунду

Руководитель Таллиннского департамента образования выбран в ходе конкурса, в комиссию входили канцлер города Кайри Вахер (председатель комиссии), вице-мэр Вадим Белобровцев, городской директор по персоналу Вильве Райк и Урве Ляэнеметс в качестве внешнего эксперта. В общей сложности было представлено 38 заявлений, комиссия провела видео-интервью с шестью кандидатами, после этого четверо из них были приглашены на собеседование. Комиссия предложила назначить руководителем департамента образования Каарела Рунду.

Курирующий сферу образования вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что на должность руководителя Таллиннского департамента образования претендовали сразу несколько сильных кандидатов. Как отметил вице-мэр, сильная сторона Каарела Рунду – хорошая осведомленность о сфере образования столицы – с точки зрения школьного психолога, руководителя учебной программы, директора и главы Таллиннского объединения руководителей школ.

«Каарела ценят за высоко развитые навыки сотрудничества и профессиональную компетентность, что проявляется, например, в высокой степени удовлетворенности своей работой коллектива Таллиннской немецкой гимназии, которой он руководил. Как руководитель школы, Каарел хорошо осведомлен о том, каковы ожидания учебных заведений в отношении департамента образования. Уверен, что все это послужит на пользу дальнейшему сотрудничеству», – отметил Белобровцев.

В качестве руководителя Таллиннского департамента образования Каарел Рунду считает важным увеличение ясности и прозрачности в процессе принятий решений, а также улучшение культуры общения. Кроме того, он считает необходимым усиление роли Таллиннского департамента образования в консультировании и поддержке.