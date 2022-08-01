Яника Лыйв заняла в тяжелейших условиях этапа кубка мира 11-е место

Гонка началась в достаточно хороших условиях, но примерно на половине маршрута полил дождь и трасса стала скользкой. Победу на своем первом в карьере олимпийском кроссе в рамках этапа кубка мира завоевала швейцарка Алессандра Келлер (1:24.35). Однако еще на последнем круге первой шла шведка Дженни Риссведс, однако она второй раз за соревнования упала и потеряла 37 секунд. На третьем месте Анне Терпстра, которая в общем зачете кубка мира расположилась на первом месте.

После соревнований Яника Лыйв сказала, что на этих соревнованиях были самые сложные условия за всю ее карьеру. На финише она проиграла победителю пять минут и 27 секунд. Однако среди 35 конкуренток она заняла 11-е метсо.

«Было сложное соревнование. Погодные условия были сложными, тяжело было выбрать покрышки. Уже на тренировках накануне гонок трасса была в очень плохом состоянии, некоторые участки было крайне сложно преодолевать. У меня не было падений, однако на первых четырех кругах спортсменки падали точно передо мной и многие участки на спусках приходилось преодолевать бегом, из-за чего потеряла мнго времени. Кроме того, подвел велосипед. На последних кругах отказали тормоза и не работали передачи».

Анне Терпстра, которая лидирует в общем зачете кубка мира, на седьмом этапе набрала 1430 баллов. Второе место у Ребекки МакКоннелл (1422), третье у Алессандры Келлер (1312). Лыйв с 609 баллами расположилась на 17-м месте.