В Хаапсалу хотят перезахоронить останки погибших в Первую и Вторую мировые войны

«Местоположение военных могил со временем оказалось посреди оживленных путей перемещения как пешеходов, так и автотранспорта. Это не подходит для сохранения достойного покоя могил. Мэрия Хаапсалу намерена ходатайствовать перед Министерством обороны о перезахоронении останков погибших во Второй мировой войне на кладбище», – сообщил мэр Хаапсалу Урмас Суклес, цитируя свое обращение в департамент охраны памятников старины.

По его словам, в Хаапсалу хотят также узнать мнение специалистов-историков о возможности перезахоронения погибших в Первую мировую войну, чтобы перенести останки и надгробья с памятниками на Старое кладбище Хаапсалу.