Мэрия курортного города Хаапсалу планирует организовать перезахоронение на кладбище останков погибших в годы Первой и Второй мировых войн.
В Хаапсалу хотят перезахоронить останки погибших в Первую и Вторую мировые войны
«Местоположение военных могил со временем оказалось посреди оживленных путей перемещения как пешеходов, так и автотранспорта. Это не подходит для сохранения достойного покоя могил. Мэрия Хаапсалу намерена ходатайствовать перед Министерством обороны о перезахоронении останков погибших во Второй мировой войне на кладбище», – сообщил мэр Хаапсалу Урмас Суклес, цитируя свое обращение в департамент охраны памятников старины.
По его словам, в Хаапсалу хотят также узнать мнение специалистов-историков о возможности перезахоронения погибших в Первую мировую войну, чтобы перенести останки и надгробья с памятниками на Старое кладбище Хаапсалу.
Суклес напомнил, что в Хаапсалу по адресу Пости, 45 расположен комплекс могил военного времени, в котором три захоронения взяты на учет как памятники истории. Две братские могилы относятся ко времени Второй мировой войны, в одной из них погребены жертвы террора. В третьей братской могиле похоронены погибшие в Первой мировой войне.