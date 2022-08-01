В Эстонии начался сезон ловли раков

«Численность речных раков в последние годы остается стабильной, но им угрожают чужеродные виды: полосатые, сигнальные и пока редко встречающиеся мраморные раки», - сказал руководитель отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймар Ракко. – Чужеродные виды раков американского происхождения обнаружены в десятках водоемов Эстонии, и вытеснить них практически невозможно. Как правило, чужеродные виды раков распространяются в природе с помощью человека».

Чужеродные виды раков составляют конкуренцию нашим местным ракам как за среду обитания, так и за пищу. Также чужеродные виды раков распространяют болезни, уничтожающие местные виды раков, в то время как сами чужеродные виды устойчивы к этим болезням.

Интродукция чужеродных видов раков в водоемы запрещена. Запрещается также переносить встречающиеся в Эстонии виды из одного водоема в другой. Это можно делать только с разрешения Департамента окружающей среды. «Определить вид раков в некоторых случаях бывает сложно, поэтому при самостоятельном переселении раков всегда есть риск, что вместо местного вида в другой водоем будет переселен опасный чужеродный вид», - пояснил Ракко.