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Цена на древесину падает, однако покупателей по-прежнему очень мало

Эркки Эрилайд
Цена на древесину падает, однако покупателей по-прежнему очень мало
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Линия лесопильного завода Toftan Osula по производству крупных бревен. В настоящее время еще есть несколько заказов, но не исключено, что они будут прерваны в какой-то момент.
Линия лесопильного завода Toftan Osula по производству крупных бревен. В настоящее время еще есть несколько заказов, но не исключено, что они будут прерваны в какой-то момент. Фото: Mihkel Maripuu

На мировом рынке цена на древесину резко упала в последние месяцы. Индекс древесины Nasdaq упал более чем в два с половиной раза по сравнению с мартом. Сейчас древесина стоит всего на пятую часть дороже, чем до пандемии коронавируса, когда цена на древесину начала быстро расти.

Однако до Эстонии падение цен дошло только в июне, и в июле снижение продолжилось. В строительных магазинах цена на древесину упала до одной пятой, а те, кто весной отложил свои планы из-за удорожания строительства, теперь могут зайти на пилораму или в магазин. Однако безумная инфляция, война в Украине и угроза рецессии сдерживают желание покупателей строить даже сильнее, чем высокая цена на пиломатериалы.

Жизнь на эстонских пилорамах сейчас тяжелая: цена на древесину падает, а заказы исчезают. По словам Мартина Арула, управляющего лесопильным заводом Toftan, рынок древесины переживает стремительный спад. «Есть даже риск того, что работы почти полностью остановятся», – сказал Арула.

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