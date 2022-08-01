На мировом рынке цена на древесину резко упала в последние месяцы. Индекс древесины Nasdaq упал более чем в два с половиной раза по сравнению с мартом. Сейчас древесина стоит всего на пятую часть дороже, чем до пандемии коронавируса, когда цена на древесину начала быстро расти.
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Цена на древесину падает, однако покупателей по-прежнему очень мало
Цена на древесину падает, однако покупателей по-прежнему очень мало
Однако до Эстонии падение цен дошло только в июне, и в июле снижение продолжилось. В строительных магазинах цена на древесину упала до одной пятой, а те, кто весной отложил свои планы из-за удорожания строительства, теперь могут зайти на пилораму или в магазин. Однако безумная инфляция, война в Украине и угроза рецессии сдерживают желание покупателей строить даже сильнее, чем высокая цена на пиломатериалы.
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