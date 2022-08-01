Цена на древесину падает, однако покупателей по-прежнему очень мало

Однако до Эстонии падение цен дошло только в июне, и в июле снижение продолжилось. В строительных магазинах цена на древесину упала до одной пятой, а те, кто весной отложил свои планы из-за удорожания строительства, теперь могут зайти на пилораму или в магазин. Однако безумная инфляция, война в Украине и угроза рецессии сдерживают желание покупателей строить даже сильнее, чем высокая цена на пиломатериалы.