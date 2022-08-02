Как будет работать энергорынок в Эстонии в холодный сезон

Сегодня домохозяйства могут покупать электроэнергию по биржевой цене или на основании фиксированного ценового пакета. «Универсальная услуга» – это третий пакет, который государство введет временно, на холодный сезон. Цена в этом пакете будет регулируемой, не выше потолка, который установит Департамент конкуренции. По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Кристьяна Ярвана, пакет универсальной услуги на покупку электроэнергии по уровню цен будет аналогичен нынешним пакетам с фиксированной ценой, то есть составит около 120 евро за мегаватт-час.

Министр объяснил, почему нельзя было ввести просто компенсации, как это было в 2021 году: «В прошлом году предлагали пособия, но потребителю было все равно, какой у него пакет. Если цена превышала 12 центов за киловатт-час, платило государство». Иными словами, правительство хотело бы, чтобы население тоже включилось в процесс и хотя бы потрудилось выбрать правильный пакет. Любой потребитель, у кого заключен договор с фиксированной ценой, может отказаться от него и заключить договор на универсальную услугу, но некоторые фиксированные договоры предусматривают на этот случай неустойку. «Мы обсуждали этот вопрос с чиновниками. Пока прорабатываются детали того, как решить это наилучшим образом для всех сторон», – сказал Ярван.

Коалиционный договор о реформе

• Будут приняты изменения к законодательству, что позволит домохозяйствам начиная с 1 октября 2022 года покупать электроэнергию как «универсальную услугу». Для этого производители электроэнергии, которые превалируют на рынке Эстонии, будут обязаны продавать электроэнергию мелким потребителям и домохозяйствам, а также продающим электроэнергию компаниям, по цене, согласованной Департаментом конкуренции. Цена будет включать расходы на производство с разумной нормой прибыли.

• При проведении реформы правительство будет исходить из следующих критериев:

– Реформа должна соответствовать законодательству ЕС и обеспечивать всем производителям доступ к потребителям. Реформа не должна препятствовать переходу Эстонии на возобновляемые источники энергии.

– Мелкие потребители и домохозяйства вправе либо продолжать пользоваться тем пакетом на закупку электроэнергии, какой у них есть, либо поменять свой пакет и покупать «универсальную услугу».