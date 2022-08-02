Заключенный 15 июля коалиционный договор предусматривает реформу рынка электроэнергии, что должно помочь домохозяйствам и мелким потребителям оплачивать счета за электричество. План правительства состоит из двух компонентов: выплаты частичной компенсации и введения так называемой универсальной услуги при покупке электроэнергии.
Как будет работать энергорынок в Эстонии в холодный сезон
Сегодня домохозяйства могут покупать электроэнергию по биржевой цене или на основании фиксированного ценового пакета. «Универсальная услуга» – это третий пакет, который государство введет временно, на холодный сезон. Цена в этом пакете будет регулируемой, не выше потолка, который установит Департамент конкуренции. По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Кристьяна Ярвана, пакет универсальной услуги на покупку электроэнергии по уровню цен будет аналогичен нынешним пакетам с фиксированной ценой, то есть составит около 120 евро за мегаватт-час.
Министр объяснил, почему нельзя было ввести просто компенсации, как это было в 2021 году: «В прошлом году предлагали пособия, но потребителю было все равно, какой у него пакет. Если цена превышала 12 центов за киловатт-час, платило государство». Иными словами, правительство хотело бы, чтобы население тоже включилось в процесс и хотя бы потрудилось выбрать правильный пакет. Любой потребитель, у кого заключен договор с фиксированной ценой, может отказаться от него и заключить договор на универсальную услугу, но некоторые фиксированные договоры предусматривают на этот случай неустойку. «Мы обсуждали этот вопрос с чиновниками. Пока прорабатываются детали того, как решить это наилучшим образом для всех сторон», – сказал Ярван.
Коалиционный договор о реформе
• Будут приняты изменения к законодательству, что позволит домохозяйствам начиная с 1 октября 2022 года покупать электроэнергию как «универсальную услугу». Для этого производители электроэнергии, которые превалируют на рынке Эстонии, будут обязаны продавать электроэнергию мелким потребителям и домохозяйствам, а также продающим электроэнергию компаниям, по цене, согласованной Департаментом конкуренции. Цена будет включать расходы на производство с разумной нормой прибыли.
• При проведении реформы правительство будет исходить из следующих критериев:
– Реформа должна соответствовать законодательству ЕС и обеспечивать всем производителям доступ к потребителям. Реформа не должна препятствовать переходу Эстонии на возобновляемые источники энергии.
– Мелкие потребители и домохозяйства вправе либо продолжать пользоваться тем пакетом на закупку электроэнергии, какой у них есть, либо поменять свой пакет и покупать «универсальную услугу».
Министерство экономики вносит ясность
К сожалению, пока реформа вызывает много вопросов, так как и СМИ, и политики комментируют ее местами вразнобой. За внятными разъяснениями редакция Rus.Postimees обратилась к Министерству экономики, на которое ляжет реализация задуманного.
- Как будет оплачиваться электроэнергия в предстоящем отопительном сезоне?
- Согласно достигнутому коалицией соглашению, бытовые потребители с 1 октября по 1 апреля смогут получать компенсацию расходов на электроэнергию в размере 50 евро за мегаватт-час. На практике это означает, что если человек продолжит пользоваться биржевым пакетом и цена вырастет, предположим, до 200 евро за мегаватт-час, то такой потребитель будет платить 200 минус 50, то есть 150 евро за мегаватт-час.
Однако продолжать пользоваться биржевым пакетом вовсе не обязательно. Разумно перейти на пакет с фиксированной ценой. Кроме того, Министерство экономики специально на этот период разработает пакет электроэнергии с регулируемой государством ценой. Это позволит домохозяйствам снизить риски и смягчить потенциальный рост цен предстоящей зимой. Компенсация будет выплачиваться автоматически путем вычитания сразу из счета за электроэнергию. Человеку не нужно будет никуда идти и подавать какие-то заявления.
- Клиенты каких фирм-продавцов электроэнергии получат право на компенсацию?
- Чтобы не сводить на нет годы работы других продавцов электроэнергии по привлечению клиентов, в Министерстве экономики хотят достичь договоренности, при которой все заинтересованные продавцы электроэнергии смогут предложить пакет с регулируемой ценой. Таким образом, если домашний потребитель является клиентом не Eesti Energia, а другого продавца, ему, видимо, не придется расторгать договор со своим поставщиком и подписывать договор с Eesti Energia.
- Будут ли эксперты министерства рекомендовать людям заключать договор об универсальной услуге?
- Так называемая универсальная услуга от Eesti Energia не предназначена для постоянной подачи очень дешевой электроэнергии, а является временной мерой государства, что поможет людям зимой и гарантирует, что им не придется оплачивать электроэнергию по пиковым биржевым ценам. Фиксированная цена такого универсального пакета, вероятно, будет средней по стоимости. Тем, у кого есть заключенный раньше договор с более низкой фиксированной ценой, будет разумно продолжать пользоваться своим фиксированным пакетом.
- Какова была средняя цена центрального отопления прошлой осенью-зимой?
- Таллинн является хорошим индикатором средних цен на централизованное теплоснабжение. В столице больше всего потребителей и объемов продаж. Если в октябре уровень цен в Таллинне составлял примерно 50 евро/ МВтч, то в отопительный период уровень цен на централизованное теплоснабжение в Таллинне поднялся почти до 100 евро/ МВтч (без НСО). В новом отопительном сезоне этот уровень, вероятно, уже не сохранится в условиях общего роста цен. Многое зависит от цены, по которой компании теплоснабжения смогут купить древесную щепу.
- Ожидается ли повышение цен на отопление в этом году?
- В отопительный сезон правительство возместит потребителям часть счета и за теплоснабжение. Будет компенсировано 80 процентов той части счета, которая превысит установленную государством предельную цену. Мы хотим сделать и эту меру максимально автоматической, чтобы более низкая цена отражалась непосредственно в счетах потребителя, и ничего дополнительно делать не пришлось бы ни людям, ни квартирному товариществу или управляющему домом. Более подробно мы сможем ответить на этот вопрос, когда будет разработан соответствующий порядок.
Комментарий
Перспективы реформы рынка электроэнергии до конца не ясны
EESTI ENERGIA
Логотип Eesti Energia.
Urmas Luik
Вместе с другими продавцами электроэнергии мы с интересом ждем, как правительство будет реализовывать реформу рынка электроэнергии. Цены на электричество снижаться в обозримом будущем не будут. Основная причина – энергетический кризис, который усугубляется войной в Украине. В Европе наблюдается дефицит природного газа, что провоцирует резкий рост цен. Электроэнергия, произведенная из природного газа, сегодня подбирается к цене в 400 евро за МВтч.
Большинство клиентов Eesti Energia снизили свой ценовой риск. Сейчас 2/3 домашних клиентов Eesti Energia предпочитают пакет с фиксированной ценой. Частный заказчик может зафиксировать цену на срок до пяти лет. Как правило, чем больше срок договора, тем дешевле энергия для клиента. Мы рекомендуем всем клиентам выбрать тарифный план с фиксированной ценой. Единственное реальное средство против высоких цен на электроэнергию – инвестиции в возобновляемые источники энергии, новые электростанции. Если бы было больше ветряных, солнечных, гидроили атомных электростанций, цена была бы ниже, потому что рынку не нужна была бы продукция дорогих электростанций, работающих на ископаемом топливе. Именно поэтому Enefit Green – дочернее предприятие Eesti Energia – в ближайшие годы инвестирует до 1,5 млрд евро в строительство новых ветряных и солнечных парков в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Компания одновременно строит четыре новые ветряные электростанции и три крупные солнечные электростанции. Уже в 2023 году они начнут вырабатывать электроэнергию. Производственные мощности возобновляемой энергии от компании Enefit вырастут за пять лет в четыре раза.
Продавцы электроэнергии в замешательстве
АЙВО АДАМСОН, исполнительный директор AS Alexela
Айво Адамсон.
Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja
Комментировать саму реформу мы пока не можем, так как не знаем деталей плана правительства. Все предложения по оказанию поддержки экономике и населению для снижения энергетической бедности мы очень приветствуем. Просто при этом надо понимать, что к рынку нужно относиться бережнее, чем к сырому яйцу. При проведении кардинальных реорганизаций нужно разделять краткосрочные антикризисные решения и долгосрочные стратегические. Мы находимся в энергетическом кризисе именно потому, что в новые мощности по производству электроэнергии было вложено недостаточно средств. Антикризисные меры должны быть направлены на смягчение «энергетической бедности» потребителей и поддержание конкурентоспособности экономики. Чем более непредсказуемо ведет себя рынок, тем хуже условия для новых масштабных инвестиций. Серьезные изменения в политике и законодательстве снижают инвестиционную уверенность и для местных, и для иностранных инвесторов.
Самые выгодные договоры заключены еще в 2021 году
КРИСТЬЯН ЯРВАН, министр предпринимательства и инфотехнологий
Кристьян Ярван.
Madis Veltman
Люди, которые заключили договор с фиксированной ценой в 2021 году или раньше, очевидно, получат более низкую цену. Те, кто заключит договор с фиксированной ценой в этом году, заплатят больше, чем будет цена «универсальной услуги». Биржевые цены, по всем прогнозам, будут гораздо выше. Я не могу пока сказать окончательную цену электричества на базе «универсальной услуги», но это точно будет гарантия стабильной цены, а в нынешних условиях она позволит сэкономить.