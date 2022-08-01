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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал Роналду строгую оценку

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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал Роналду строгую оценку
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: NIGEL RODDIS

На прошлой неделе португалец Криштиану Роналду наконец вернулся к тренировкам в «Манчестер Юнайтед», а также вышел на поле во вчерашнем дружеском матче с Rayo Vallecano. По словам главного тренера Эрика Тен Хага, футболиста ожидает напряженная работа.

Все лето циркулировали слухи, что Роналду хочет уйти из клуба, но желающих взять 37-летнего нападающего оказалось немного, поэтому он был вынужден вернуться к тренировкам в своем клубе.

В воскресенье он вышел на матч против Rayo Vallecano в основном составе, но играл только в первом тайме. Перед встречей Тен Хаг дал быструю оценку физической форме Роналду.

«Он в основном составе. То есть видно, как он играет. Я не могу сказать, в какой кондиции Роналду в данный момент. Он не на одном уровне с остальной командой, поскольку несколько недель не занимался. Ему нужны матчи и серьезные тренировки», - сказл голландец в интервью Viaplay.

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