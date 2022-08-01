На прошлой неделе португалец Криштиану Роналду наконец вернулся к тренировкам в «Манчестер Юнайтед», а также вышел на поле во вчерашнем дружеском матче с Rayo Vallecano. По словам главного тренера Эрика Тен Хага, футболиста ожидает напряженная работа.
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал Роналду строгую оценку
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» дал Роналду строгую оценку
Все лето циркулировали слухи, что Роналду хочет уйти из клуба, но желающих взять 37-летнего нападающего оказалось немного, поэтому он был вынужден вернуться к тренировкам в своем клубе.
В воскресенье он вышел на матч против Rayo Vallecano в основном составе, но играл только в первом тайме. Перед встречей Тен Хаг дал быструю оценку физической форме Роналду.
«Он в основном составе. То есть видно, как он играет. Я не могу сказать, в какой кондиции Роналду в данный момент. Он не на одном уровне с остальной командой, поскольку несколько недель не занимался. Ему нужны матчи и серьезные тренировки», - сказл голландец в интервью Viaplay.
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