Сегодня специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета проведет внеочередное заседание из-за изменений, внесенных в программу по восстановлению и укреплению экономики Эстонии.
В Ригикогу проверят законность решения правительства
Дело в том, что в конце июня правительство, сославшись на рост финансовых рисков, решило исключить из программы по восстановлению и укреплению экономики Эстонии три проекта:
- строительство Таллиннской больницы (280 миллионов евро),
- создание для Департамента полиции и погранохраны возможности использования многофункционального медицинского вертолета (46,3 миллиона евро)
- строительство железной дороги Турба-Ристи (34 миллиона евро).
По словам председателя этой комиссии Тыниса Мёльдера, члены комиссии намерены выяснить, почему правительство приняло решение прекратить финансирование этих проектов и насколько это решение правителства правомерно. Связанные с вышеупомянутыми проектами местные самоуправления обратились в суд с иском против государства. Мельдер сообщил, что по оценке юристов самоуправлений, решение о прекращении финансирования проектов было неправомерным, так как на заседании правительства не было кворума.
По словам Мёльдера, комиссия также хотела бы понять планы нового правительства: планирует ли оно учесть проекты при составлении государственного бюджета и государственной бюджетной стратегии. Если не планирует, то кто будет покрывать уже понесенные в ходе подготовки этих проектов расходы.
На внеочередное заседание специальной комиссии приглашены министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон, Таллиннский городской канцлер Кайри Вахер, мэр Хаапсалу Урмас Суклес, государственный контролер Янар Холм, государственный секретарь Таймар Петеркоп, а также представители Министерства финансов и Канцелярии канцлера права.