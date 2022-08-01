В Ригикогу проверят законность решения правительства

Дело в том, что в конце июня правительство, сославшись на рост финансовых рисков, решило исключить из программы по восстановлению и укреплению экономики Эстонии три проекта:

строительство Таллиннской больницы (280 миллионов евро),

создание для Департамента полиции и погранохраны возможности использования многофункционального медицинского вертолета (46,3 миллиона евро)

строительство железной дороги Турба-Ристи (34 миллиона евро).

По словам председателя этой комиссии Тыниса Мёльдера, члены комиссии намерены выяснить, почему правительство приняло решение прекратить финансирование этих проектов и насколько это решение правителства правомерно. Связанные с вышеупомянутыми проектами местные самоуправления обратились в суд с иском против государства. Мельдер сообщил, что по оценке юристов самоуправлений, решение о прекращении финансирования проектов было неправомерным, так как на заседании правительства не было кворума.

По словам Мёльдера, комиссия также хотела бы понять планы нового правительства: планирует ли оно учесть проекты при составлении государственного бюджета и государственной бюджетной стратегии. Если не планирует, то кто будет покрывать уже понесенные в ходе подготовки этих проектов расходы.