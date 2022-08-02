Игорь Грецкий ⟩ Тени русофобии сгустились до непроглядной тьмы

«Ответом на русофобию» объяснялись регулярные высылки российских дипломатов за несовместимую с их статусом деятельность. Ничто иное как русофобия двигала бывшие страны «народной демократии» к вступлению в НАТО. Попытки историков предметно разобраться с мрачными страницами советского прошлого были также следствием русофобии.
Как и 30 лет назад, российские политические элиты сегодня легитимируют свою власть посредством эксплуатации травм и инерции мышления старшего поколения, которое так и не смогло найти себя в новой – несоветской – реальности. Путин пошел дальше своих предшественников, спланировав блицкриг против Украины в расчете на то, что пророссийски настроенное население ее восточных регионов откликнется на пропагандистские призывы и выйдет встречать оккупационные войска с цветами. И то, что этот план провалился, вовсе не исключает попыток повторения этих сценариев.
Сегодня слово «русофобия» является одним из ключевых концептов российской пропаганды. Оно регулярно звучит из уст официальных представителей России в ответ на любое осуждение преступных действий российских оккупационных войск, будь то массовое убийство мирных граждан в Буче или нанесение авиаударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.
Тем самым Москва сознательно стремится девальвировать любые неудобные для себя аргументы и свести все к иррациональному страху перед Россией. Даже протестные антивоенные акции у российских посольств Кремль называет проявлением русофобии.
В последние несколько десятилетий официальная Москва награждала эпитетом «русофоб» очень разных людей. Многих из них объединяет основанная на исторических фактах убежденность в том, что следование России по имперскому пути неизменно оборачивается трагедиями как для самой России, так и для ее соседей. В 2008 году в русофобии упрекали тех, кто предрекал, что после войны России против Грузии наступит очередь Украины.
Они же говорили в 2014 году, что на аннексии Крыма Владимир Путин не остановится – и оказались правы. В итоге именно они оказались ближе всего к истине, реалистично оценивая колоссальный потенциал тоталитарного путинского режима создавать экзистенциальные угрозы безопасности как соседним государствам, так и континенту в целом.