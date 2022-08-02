Игорь Грецкий ⟩ Тени русофобии сгустились до непроглядной тьмы

Постепенно значение менялось – «русское» становилось синонимом «советского» не только на Западе, но и в самом СССР. С приходом к власти Михаила Горбачева начались дискуссии о необходимости секвестирования военных расходов и уменьшения объемов поддержки странам «социалистического содружества». Консервативная часть партийной элиты восприняла эту идею негативно.

После распада СССР, сопровождавшегося появлением в российском обществе мощнейшего постимперского синдрома, диапазон использования слова «русофобия» существенно расширился. Чаще всего им пользовались национал-популисты и КПРФ. В русофобии они подозревали и освободившиеся от навязчивых братских объятий Кремля постсоветские республики, и Запад, который якобы патологически боится «непобедимой» России и только грезит о том, что бы прибрать к рукам ее территорию и природные богатства. Доставалось и ельцинским младореформаторам: дескать, модернизация на европейский манер России не нужна, потому как Россия – великая держава, и у нее свой «особый путь». При этом лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов не стеснялся перекладывать всю ответственность за тотальный крах советской системы хозяйствования на Михаила Горбачева, подчеркивая, что русофобия якобы была главным орудием его политики «перестройки».