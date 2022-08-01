Пн, 1.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

На чемпионате мира по легкой атлетике Эстонию представят десять спортсменов

rus.postimees.ee
На чемпионате мира по легкой атлетике Эстонию представят десять спортсменов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Сборная Эстонии по легкой атлетике.
Сборная Эстонии по легкой атлетике. Фото: EKJL

С 1 по 6 августа в Кали (Колумбия), пройдет чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов в возрастном классе U20. От Эстонии поедут десять легкоатлетов.

Кармен Бруус (прыжки в высоту) недавно заняла седьмое место на взрослом чемпионате мира и является одной из фавориток предстоящих соревнований. В Орегоне она установила личный рекорд – 1,96 и с этим результатом занимает в мировой таблице первенства в своем возрастном классе первое место. Еще одна представительница Эстонии в прыжках в высоту - Элизабет Пихела. В прошлом году она завоевала бронзу на прошедшем в Таллинне чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет, ее личный рекорд составляет 1,88 м. В мировой таблице первенства в своем возрастном классе она занимает четвертое место.

В женской стометровке с препятствиями от Эстонии будет выступать Анна Мария Милленд, которая на прошлом чемпионате мира U20 установила личный рекорд 13,44 секунды (это также рекорд Эстонии) и завоевала серебро.

В женском семиборье Эстонию представит Лийза-Мария Лусти. В мае она установила новый рекорд страны среди спортсменов до 20 лет, набрав 5836 очков.

В прыжках в длину и тройном прыжке Эстонию представит Анна Паненко, а Юлиана Демещенко выйдет на старт в беге на 400 м с препятствиями.

Среди юношей Эстонию будет представлять Виктор Морозов (тройной прыжок), который прошлым летом завоевал бронзу на чемпионате Европы U20, а этим летом установил личный рекорд - 15,87 метра.

Андреас Хантсон выступит в десятиборье, Уку Ренек Кронбергс - в беге на 800 метров, а Андрей Матров - в толкании ядра.

Ключевые слова
Наверх