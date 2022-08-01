На чемпионате мира по легкой атлетике Эстонию представят десять спортсменов

Кармен Бруус (прыжки в высоту) недавно заняла седьмое место на взрослом чемпионате мира и является одной из фавориток предстоящих соревнований. В Орегоне она установила личный рекорд – 1,96 и с этим результатом занимает в мировой таблице первенства в своем возрастном классе первое место. Еще одна представительница Эстонии в прыжках в высоту - Элизабет Пихела. В прошлом году она завоевала бронзу на прошедшем в Таллинне чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет, ее личный рекорд составляет 1,88 м. В мировой таблице первенства в своем возрастном классе она занимает четвертое место.

В женской стометровке с препятствиями от Эстонии будет выступать Анна Мария Милленд, которая на прошлом чемпионате мира U20 установила личный рекорд 13,44 секунды (это также рекорд Эстонии) и завоевала серебро.

В женском семиборье Эстонию представит Лийза-Мария Лусти. В мае она установила новый рекорд страны среди спортсменов до 20 лет, набрав 5836 очков.

В прыжках в длину и тройном прыжке Эстонию представит Анна Паненко, а Юлиана Демещенко выйдет на старт в беге на 400 м с препятствиями.

Среди юношей Эстонию будет представлять Виктор Морозов (тройной прыжок), который прошлым летом завоевал бронзу на чемпионате Европы U20, а этим летом установил личный рекорд - 15,87 метра.