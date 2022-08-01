Реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II уже поступили в Украину, о чем сообщил Министр обороны страны Алексей Резников
Украина получила от Германии РСЗО MARS II
"Спасибо Германии и лично моей коллеге Кристин Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы поздравляют немецких партнеров!" – отметил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
РСЗО Mars II (Mittlere A rtillerie Raketen System) – немецкая реактивная система залпового огня, находящаяся на вооружении Бундесвера в 1990 году. Она является лицензионной копией американской M270 MLRS с незначительными доработками. Артиллерийская часть системы состоит из двух одноразовых блоков, в каждом из которых размещается по шесть транспортно-пусковых контейнеров с реактивными боеприпасами калибра 227 или 237 мм. Такие РСЗО способны поражать цели в радиусе от 45 до 70 км в зависимости от боеприпасов.
Система предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для установки минных полей методом дистанционного минирования. Резников сообщил, что Украина получила от Германии самоходные артиллерийские установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним. Пока на вооружении ВСУ таких будет всего три, но суммарно Берлин пообещал передать 15 САУ, сообщает "Зеркало недели" (ZN.ua)