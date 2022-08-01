Украина получила от Германии РСЗО MARS II

"Спасибо Германии и лично моей коллеге Кристин Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы поздравляют немецких партнеров!" – отметил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

РСЗО Mars II (Mittlere A rtillerie Raketen System) – немецкая реактивная система залпового огня, находящаяся на вооружении Бундесвера в 1990 году. Она является лицензионной копией американской M270 MLRS с незначительными доработками. Артиллерийская часть системы состоит из двух одноразовых блоков, в каждом из которых размещается по шесть транспортно-пусковых контейнеров с реактивными боеприпасами калибра 227 или 237 мм. Такие РСЗО способны поражать цели в радиусе от 45 до 70 км в зависимости от боеприпасов.