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Украина получила от Германии РСЗО MARS II

Анастасия Тидо
, журналист
Украина получила от Германии РСЗО MARS II
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Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил немецких коллег
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил немецких коллег Фото: Volodõmõr Tarasov/UKRINFORM/Scanpix

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II уже поступили в Украину, о чем сообщил Министр обороны страны Алексей Резников

"Спасибо Германии и лично моей коллеге Кристин Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы поздравляют немецких партнеров!" – отметил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

РСЗО Mars II (Mittlere A rtillerie Raketen System) – немецкая реактивная система залпового огня, находящаяся на вооружении Бундесвера в 1990 году. Она является лицензионной копией американской M270 MLRS с незначительными доработками. Артиллерийская часть системы состоит из двух одноразовых блоков, в каждом из которых размещается по шесть транспортно-пусковых контейнеров с реактивными боеприпасами калибра 227 или 237 мм. Такие РСЗО способны поражать цели в радиусе от 45 до 70 км в зависимости от боеприпасов.

Система предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также для установки минных полей методом дистанционного минирования. Резников сообщил, что Украина получила от Германии самоходные артиллерийские установки Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним. Пока на вооружении ВСУ таких будет всего три, но суммарно Берлин пообещал передать 15 САУ, сообщает "Зеркало недели" (ZN.ua)

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