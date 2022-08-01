Из-за отходов с фермы в реке погибла рыба

В субботу, 30 июля 2022 года, Департамент охраны окружающей среды получил сообщение от неравнодушных граждан о том, что вода в реке Умбус окрасилась в странный цвет. К воскресенью, 31 июля был обнаружен и источник загрязнения реки – силосный сок. Этот сок представляет собой сильный концентрат питательных веществ, который создает в воде недостаток кислорода, что может привести к гибели рыб и других обитателей водоема. По пути от источника загрязнения специалисты Департамента окружающей среды обнаружили мертвую рыбу, в основном окуня, лосося и щуку.

Силосный сок с фермы AS Pajusi ABF просочился в ливневую канализацию из-за засорения водосточных желобов. По канализации он попадал в реку Умбус. «Вчера мы обнаружили источник загрязнения, и к 19 часам вечера устье ручья было засыпано песком и распространение загрязнения остановлено. Большое спасибо неравнодушным гражданам, сообщившим о загрязнении!» – сказала руководитель Йыгевамааского отделения надзорного отдела Департамента окружающей среды Дора Кукк.

«Ущерб окружающей среде определенно нанесен, приблизительный его объем будет выяснен в ходе производства по делу о проступке. Примечательно, что река Умбус является нерестилищем лосося. По словам Кукк, к моменту нереста последствия загрязнение ушло: "К счастью, это водоток, в который постоянно поступает чистая вода из каналов. Дождливая погода тоже способствует разбавлению концентрации загрязнений в реке».