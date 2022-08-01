В результате загрязнения реки Умбузи в ней массово гибнет рыба

Об этом BNS сообщил Департамент окружающей среды, отметив, что волостная управа Пыльтсамаа знает о происшествии, решением проблемы занимается отдел надзора ведомства. Волостная управа в социальных сетях призвала людей по возможности собрать всю погибшую рыбу в реке, поскольку это помогло бы оценить масштабы экологического ущерба.

Собрать погибшую рыбу из воды важно еще и для того, чтобы избежать еще большего загрязнения реки Умбузи.

Волостные власти просят не допускать к реке домашних животных, а людям после соприкосновения с водой в реке помыться с мылом и в чистой воде.