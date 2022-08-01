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В результате загрязнения реки Умбузи в ней массово гибнет рыба

BNS
В результате загрязнения реки Умбузи в ней массово гибнет рыба
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В реке Умбузи в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда обнаружено загрязнение, в результате которого массово гибнет рыба.

Об этом BNS сообщил Департамент окружающей среды, отметив, что волостная управа Пыльтсамаа знает о происшествии, решением проблемы занимается отдел надзора ведомства. Волостная управа в социальных сетях призвала людей по возможности собрать всю погибшую рыбу в реке, поскольку это помогло бы оценить масштабы экологического ущерба.

Собрать погибшую рыбу из воды важно еще и для того, чтобы избежать еще большего загрязнения реки Умбузи.

Волостные власти просят не допускать к реке домашних животных, а людям после соприкосновения с водой в реке помыться с мылом и в чистой воде.

Департамент окружающей среды выяснил местоположение источника загрязнения и закрыл его.

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